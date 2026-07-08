आदिल रशीद ने रचा इतिहास, T20I में बनाया 'प्रचंड रिकॉर्ड', बन गए दुनिया के दूसरे सफल गेंदबाज

भारत को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर इंग्लैंड से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम सिर्फ 76 रन बनाकर ऑलआउट हुई. बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को टी20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले भारतीय टीम को साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रनों से हार झेलनी पड़ी थी.
टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर ऑलआउट हुई. 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पूरी टीम 74 रन बनाकर सिमट गई थी. इंग्लैंड की यादगार जीत में आदिल रशीद ने गेंद से अहम भूमिका निभाई और दो विकेट चटकाए. आदिल रशीद ने इस मुकाबले में बड़ी उपलब्धि को भी अपने नाम कर लिया है. आदिल रशीद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं.
आदिल रशीद ने तीसरे टी20 में 2 विकेट लेने के साथ ही न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज ईश सोढ़ी को पीछे छोड़ दिया है. आदिल रशीद टी20 इंटरनेशनल में 166 विकेट चटका चुके हैं, जबकि ईश सोढ़ी ने 165 विकेट निकाले हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान का नाम है, जो क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 193 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. 164 विकेट के साथ न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी तीसरे और श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा 161 विकेट के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं.
1. राशिद खान (अफगानिस्तान) - 193 विकेट
2. आदिल रशीद (इंग्लैंड) - 166 विकेट
3. ईश सोढ़ी (न्यूजीलैंड ) - 165 विकेट
4. टिम साउदी (न्यूजीलैंड ) - 164 विकेट
5. वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका) - 161 विकेट
इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए. फिल साल्ट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 44 गेंदों में 70 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, जोस बटलर ने 21 गेंदों में 36 रनों का योगदान दिया. अंत के ओवरों में सैम करन ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए महज 24 गेंदों में 41 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. हालांकि, इसके जवाब में भारत की पूरी टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन बनाकर ऑलआउट हुई.
टीम के सात बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर सके. इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में जोश टंग ने 28 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि जोफ्रा आर्चर ने 29 रन देकर 3 विकेट निकाले. वहीं, आदिल रशीद ने 14 रन खर्च करके 2 विकेट झटके. भारत को रनों के लिहाज से टी20 इंटरनेशनल में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. जीत के साथ ही इंग्लैंड ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है.