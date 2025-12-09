Advertisement
रूट रचेंगे टेस्ट का सबसे बड़ा इतिहास..., दुनिया के महान बल्लेबाज की करेंगे बराबरी,जानें पूरा मामला

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज खेली जा रही है. इस ऐतिहासिक भिड़ंत में अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने अपना वर्चस्व कायम किया है. एशेज 2025-26 में खेले गए 2 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 2-0 से आगे चल रही है.रूट के पास आगामी मैच में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का जबरदस्त मौका है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:56 PM IST
Joe Root

रूट रचेंगे इतिहास
गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर उतरते ही जो रूट के नाम जबरदस्त कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा. इस मैच में खेलते ही जो रूट इतिहास रच देंगे. रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक के करियर में 160 मैच खेले हैं.एडिलेड में रूट अपने करियर का 161वां टेस्ट मैच खेलेंगे. इसी के साथ इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले रूट तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे.

कुक की बराबरी

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट फिलहाल टीम के चौथे सबसे बड़े स्टार प्लेयर हैं.वह सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले चौथे पायदान पर हैं. वहीं, इंग्लैंड के घातक तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन नंबर 1 पायदान पर काबिज हैं.  दूसरे नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम शामिल है. वहीं, एलिस्टर कुक तीसरे नंबर पर कायम है . ऐसे में रूट के पास कुक की बराबरी करने का जबरदस्त मौका होगा. साथ ही वह इस सीरीज के दौरान कुक को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे. वहीं क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जो कि 200 टेस्ट मैच का है.

इतिहास रचने का मौका

जो रूट फिलहाल इस सीरीज में अभी तक एक शतक जड़ चुके हैं. मौजूदा सीरीज में उन्होंने जबरदस्त शतक जड़कर अपने वापसी का बिगुल बजा दिया है. ऐसे में मौजूदा सीरीज के बचे हुए 3 मैचों में रूट अगर 296 रन बनाने में कामयाब होते हैं, तो टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रूट दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. सचिन के नाम पर सबसे ज्यादा 15921 बनाने का विश्व रिकॉर्ड है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

