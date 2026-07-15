ODI में बांग्लादेश जैसी हुई इंग्लैंड की हालत, भारत से हार के बाद लगा सबसे बड़ा दाग, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा

बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए पहले ODI मैच में टीम इंडिया ने सीरीज का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है. टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया. इस हार के साथ ही इंग्लैंड का एजबेस्टन में 12 साल से चला आ रहा विजय रथ भी थम गया. एजबेस्टन के मैदान पर इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में आखिरी हार का सामना साल 2014 में भारत के खिलाफ ही किया था.
इंग्लैंड ने साल 2014 के बाद से इस ग्राउंड पर खेले गए सभी वनडे मुकाबलों में जीत दर्ज की थी. हालांकि, शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने मंगलवार को इंग्लैंड के 12 साल से चले आ रहे जीत के सिलसिले पर अंकुश लगा दिया. सिर्फ इतना ही नहीं इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर मंगलवार को पहला ODI मैच 6 विकेट से हारते ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है.
आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से इंग्लैंड की टीम संयुक्त रूप से दुनिया में सबसे ज्यादा ODI मैच हारने वाली टीम बन गई है. इंग्लिश टीम ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से 30 ODI मैचों में से 20 मुकाबलों में हार का सामना किया है. इंग्लैंड ने इस मामले में बांग्लादेश के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. बांग्लादेश की टीम ने भी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से 35 ODI मैचों में से 20 मुकाबलों में हार झेली है.
भारत के खिलाफ मंगलवार को बर्मिंघम में शिकस्त के साथ ही ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से इंग्लैंड की हार का आंकड़ा 20 को छू गया. बता दें कि इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा नहीं रहा है. भारत के खिलाफ मंगलवार को पहले ODI मैच में इंग्लैंड की पूरी टीम 258 रन बनाकर ऑलआउट हुई. इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही और जैकब बेथेल और बेन डकेट ने मिलकर पहले विकेट के लिए 61 रन जोडे़.
इंग्लैंड - 20 मैचों में हार
बांग्लादेश - 20 मैचों में हार
वेस्टइंडीज - 19 मैचों में हार
साउथ अफ्रीका - 17 मैचों में हार
पाकिस्तान - 15 मैचों में हार
जैकब बेथेल 14 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डकेट ने 45 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों की दमदार पारी खेली. कप्तान हैरी ब्रूक बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह महज एक रन बनाकर आउट हुए, जबकि जोस बटलर 5 रन बनार प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने. सैम करन को बिना खाता खोले प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन भेजा, तो विल जैक्स ने 20 रनों का योगदान दिया. 80 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाने के बाद इंग्लैंड की लड़खड़ाती हुई पारी को जो रूट और लियाम डॉसन ने संभाला. दोनों ने छठे विकेट के लिए 134 गेंदों में 121 रनों की शानदार शतकीय साझेदारी निभाई.
रूट 76 रन बनाकर नाबाद रहे, तो डॉसन ने 83 गेंदों में 68 रन बनाए. भारत की ओर से गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं, अक्षर पटेल ने 62 रन देकर 4 विकेट झटके. हालांकि, भारतीय टीम ने 259 रनों के लक्ष्य को 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया. रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए, तो विराट कोहली 5 रन ही बना पाए. शुभमन गिल 75 गेंदों में 80 रन बनाने के बाद रिटायर्ड हर्ट हुए.
श्रेयस अय्यर 35 रन बनाकर रनआउट हुए. वहीं, वॉशिंगटन सुंदर को केएल राहुल की जगह नंबर-5 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए 63 गेंद पर नाबाद 52 रन ठोक दिए. वॉशिंगटन सुंदर ने इस दौरान 4 चौके और 1 छक्का लगाया. अक्षर पटेल को शिवम दुबे से पहले नंबर-7 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और उन्होंने 52 गेंद पर नाबाद 57 रन बनाए.अक्षर पटेल ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 1 छक्का लगाया. अक्षर पटेल को उनके बेहतरीन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया.