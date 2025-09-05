फंस गया इंग्लैंड...पूर्व चैंपियन को वर्ल्ड कप 2027में नहीं मिलेगी डायरेक्ट एंट्री? पलट गए सारे समीकरण
Advertisement
trendingNow12909872
Hindi Newsक्रिकेट

फंस गया इंग्लैंड...पूर्व चैंपियन को वर्ल्ड कप 2027में नहीं मिलेगी डायरेक्ट एंट्री? पलट गए सारे समीकरण

England vs South Africa: क्रिकेट का जनक कहा जाने वाला इंग्लैंड इन दिनों खराब खेलने के कारण चर्चाओं में हैं. यहां तक कि अब तो स्थिति ये है कि 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में उसकी जगह पक्की नहीं है. हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड का 50 ओवर के फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन जारी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फंस गया इंग्लैंड...पूर्व चैंपियन को वर्ल्ड कप 2027में नहीं मिलेगी डायरेक्ट एंट्री? पलट गए सारे समीकरण

England vs South Africa: क्रिकेट का जनक कहा जाने वाला इंग्लैंड इन दिनों खराब खेलने के कारण चर्चाओं में हैं. यहां तक कि अब तो स्थिति ये है कि 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में उसकी जगह पक्की नहीं है. हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड का 50 ओवर के फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन जारी है. लॉर्ड्स में खेले गए साउथ अफ्रीका ने उसे दूसरे वनडे मैच में 5 रन से हरा दिया. इसके साथ ही तेम्बा बावुमा की टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. 

ब्रूक की कप्तानी में हालत खराब

साउथ अफ्रीका ने 1998 के बाद इंग्लैंड में अपनी पहली वनडे सीरीज जीती है. यह हार इंग्लैंड के लिए एक और बड़ा झटका है. इसके चलते 2027 वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने की संभावनाएं अब खतरे में हैं. 2019 की विश्व चैंपियन टीम ने 2023 विश्व कप के बाद से 21 वनडे में से सिर्फ सात मैच जीते हैं. टीम के खराब प्रदर्शन में इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी से ग्रुप स्टेज में बाहर होना और भारत में सीरीज हारना भी शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 54 साल में पहली बार...नए खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास, वनडे क्रिकेट में बना दिया 'अटूट' रिकॉर्ड

आठवें नंबर पर इंग्लैंड

हैरी ब्रूक की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बावजूद इंग्लैंड आईसीसी वनडे रैंकिंग में आठवें स्थान पर है. यदि उसका यह खराब प्रदर्शन जारी रहता है, तो वह सीधे क्वालीफाई करने से चूक सकता है. फिलहाल वह अफगानिस्तान से चार अंक पीछे हैं और नंबर एक टीम भारत से 37 अंक पीछे हैं. 2027 वर्ल्ड कप में 14 टीमें होंगी. 

इन टीमों को मिलेगी डायरेक्ट एंट्री

इस टूर्नामेंट के मैच साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होंगे. मेजबान होने के नाते साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को सीधे क्वालीफाई करने का मौका  मिलेगा, जबकि नामीबिया को क्वालीफाइंग राउंड से गुजरना होगा. मेजबानों के अलावा शीर्ष आठ टीमें सीधे क्वालीफाई करेंगी. इंग्लैंड के पास अभी भी अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए 18 महीने का समय है.

ये भी पढ़ें: Asia Cup 2025: भारत के लिए खतरा बनेंगे यूएई के ये 3 खिलाड़ी! एक तो छक्के लगाने में सूर्यकुमार यादव से भी आगे

इन देशों से होने हैं इंग्लैंड के मैच

आगे इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर एक सीरीज खेलेगी. इसके बाद टी20 विश्व कप से पहले उसे श्रीलंका में तीन और वनडे मैचों में खेलने का मौका मिला. अगले साल भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमें इंग्लैंड का इंतजार कर रही हैं. यदि इंग्लैंड अपने आने वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो उसे वर्ल्ड कप में प्रवेश पाने के लिए क्वालीफाइंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricketODI World Cup

Trending news

400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
;