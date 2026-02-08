Advertisement
trendingNow13102564
Hindi Newsक्रिकेटENG vs NEP: बड़े उलटफेर से बाल-बाल बचा इंग्लैंड, नेपाल को हराने में छूटे पसीने, गिरते-पड़ते जीता मैच

ENG vs NEP: बड़े उलटफेर से बाल-बाल बचा इंग्लैंड, नेपाल को हराने में छूटे पसीने, गिरते-पड़ते जीता मैच

England vs Nepal: टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होते-होते रह गया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल को हराने में क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड के पसीने छूट गए. हालांकि, हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम गिरते-पड़ते ये मुकाबला जीत गई और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत का खाता खोला.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ENG vs NEP: बड़े उलटफेर से बाल-बाल बचा इंग्लैंड, नेपाल को हराने में छूटे पसीने, गिरते-पड़ते जीता मैच

England vs Nepal: टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होते-होते रह गया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल को हराने में क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड के पसीने छूट गए. हालांकि, हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली टीम गिरते-पड़ते ये मुकाबला जीत गई और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत का खाता खोला. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 184 रन बनाए थे. इसके जवाब में नेपाल ने आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी, लेकिन 4 रन दूर रह गए. उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 180 रन बनाए. ये कहना गलत नहीं होगा कि मैच भले ही इंग्लैंड जीता, लेकिन करोड़ों फैंस का दिल नेपाल की टीम जीतने में कामयाब रही.

इंग्लैंड ने जीता मैच... नेपाल ने दिल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 5 मुकाबले हुए हैं, लेकिन छोटी टीमें जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, उसको देखते हुए लगता है कि बड़ा उलटफेर दूर नहीं है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में नेपाल ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए. आलम ये था कि आखिरी ओवर में इंग्लैंड के खिलाड़ी 2-3 बार मीटिंग करने पर मजबूर हो गए. हालांकि, सैम करन ने अनुभव का परिचय दिया और आखिरी ओवर में 10 रन बचाकर नेपाल को बड़ा उलटफेर करने से रोका.

Add Zee News as a Preferred Source

लोकेश बम ने बल्ले से किया धमाका

नेपाल की तरफ से नंबर-6 पर उतरे लोकेश बम ने अपने नाम की तरह ही बल्ले से धमाका दिया. उन्होंने 20 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेली और कुछ देर के लिए इंग्लैंड की जान हलक में डाल दी थी. हालांकि, आखिरी ओवर में सैम करन के खिलाफ वो बड़ा शॉट नहीं खेल सके और नेपाल की उम्मीदों पर पानी फिर गया. नेपाल की तरफ से लक्ष्य का पीछा करते हुए ओपनर कुशल भुरटेल ने (17 गेंदों पर 29 रन), कप्तान रोहित पौडेल ने (34 गेंद पर 39 रन) और दीपेंद्र सिंह ऐरी ने (29 गेंदों पर 44 रन) की अच्छी पारी खेली.

सैम करन ने इंग्लैंड को बचाया

एक तरफ जहां इंग्लैंड के बाकी गेंदबाज नेपाल के बल्लेबाजों के सामने रन लुटा रहे थे, वहीं सैम करन ने शानदार गेंदबाजी कर इंग्लैंड की लाज बचा ली. बाएं हाथ के ऑलराउंडर ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 27 रन देकर 1 विकेट चटकाए. नेपाल को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 10 रन की दरकार थी, लेकिन सैम करन ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 5 रन दिए.

इंग्लैंड ने आखिरी 3 ओवर में बनाए 45 रन

इससे पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जेकब बेथेल ने 35 गेंदों पर 55 रनों की कीमती पारी खेली. कप्तान हैरी ब्रूक (53 रन) और विल जैक्स ने भी 18 गेंदों पर 39 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और इंग्लैंड ने आखिरी 3 ओवर में 45 रन बना दिए.

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

ENG vs NEP

Trending news

'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP