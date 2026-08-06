महज 25 साल की उम्र में इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने लिया संन्यास, अचानक क्यों छोड़ा क्रिकेट?

John Turner Retirement: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉन टर्नर ने पीठ की चोट के साथ लंबी लड़ाई के बाद पेशेवर क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है. उन्होंने साल 2024 के दौरान इंग्लैंड के लिए चार सफेद गेंद वाले अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और तीन विकेट चटकाए थे, लेकिन पीठ के स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण वे जून 2025 से पेशेवर क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं. 25 वर्षीय टर्नर के पास पिछले साल के अंत तक इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) का डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने एक साल से भी कम समय पहले हैम्पशायर के साथ 2027 सीजन के अंत तक का समझौता किया था.
टर्नर चोटों के कारण अधिकांश समय खेल से बाहर रहे. इसके चलते उन्होंने आधिकारिक बयान जारी कर संन्यास की पुष्टि की. टर्नर ने अपने बयान में कहा, ''पेशेवर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना हमेशा से मेरा सपना था और हैम्पशायर व इंग्लैंड के लिए खेलना मेरे बचपन के सपनों को जीने जैसा रहा है.'' उन्होंने आगे कहा कि संन्यास लेना उनके लिए सबसे कठिन फैसलों में से एक था, लेकिन स्ट्रेस फ्रैक्चर और चोट के उनके रिकॉर्ड ने उन्हें खेल के मैदान से दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया.
टर्नर 2021 में दक्षिण अफ्रीका से यूनाइटेड किंगडम चले गए और उसी साल उन्होंने हैम्पशायर के लिए अपना डेब्यू किया. उनका पहला पेशेवर विकेट दिग्गज एलिस्टेयर कुक का था और वे प्रतियोगिता में हैम्पशायर के संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ही श्रीलंका डेवलपमेंट XI के खिलाफ पांच विकेट झटके थे और लंकाशायर के लिए भी कुछ समय खेला था.
जॉन टर्नर का सबसे जबरदस्त प्रभाव खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में देखने को मिला. उन्होंने 2023 टी20 ब्लास्ट के दौरान 11.76 की शानदार औसत से 21 विकेट झटके, जिसकी मदद से उन्हें उसी साल पहली बार इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम में जगह मिली. उन्होंने 'द हंड्रेड' में ट्रेंट रॉकेट्स का भी प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने पांच मैचों में छह विकेट लिए थे.