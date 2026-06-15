England vs New Zealand: इंग्लैंड ने लंदन के केनिंग्टन ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. सीरीज के पहले मैच के बाद सामने आए नाइटक्लब विवाद के बाद बेन स्टोक्स की टीम से अनुपस्थिति अभी भी सुर्खियों में बनी हुई है. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड की 115 रनों की जीत के बाद टीम प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन की जांच लंबित होने तक स्टोक्स और साथी तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को चयन से बाहर कर दिया था. अब अनुभवी बल्लेबाज जो रूट कप्तानी संभालेंगे.
इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में जीत दर्ज करने वाली टीम में कुल चार बदलाव किए हैं. जॉर्डन कॉक्स और सन्नी बेकर अपना टेस्ट डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, जबकि जोफ्रा आर्चर और मैट फिशर की टीम में वापसी हुई है. आर्चर का टीम में शामिल होना चोटों की एक लंबी सीरीज के बाद उनकी वापसी में एक और मील का पत्थर है. इंग्लैंड को उम्मीद है कि उनकी गति उनके गेंदबाजी आक्रमण में एक नया आयाम जोड़ेगी.
Four changes to our XI, with Test debuts for Jordan Cox and Sonny Baker
— England Cricket (@englandcricket) June 15, 2026
इस बीच, मैट फिशर 2022 में कैरेबियन में अपने डेब्यू के बाद से अपना पहला टेस्ट खेलेंगे. यॉर्कशायर के इस सीमर को टीम में तब लाया गया जब ओली रॉबिन्सन को दाएं घुटने में दर्द के कारण बाहर होना पड़ा. उन्होंने पहले टेस्ट में सात विकेट लिए थे.
सन्नी बेकर का चयन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण के इरादे को दिखाता है. सरे के यह तेज गेंदबाज आर्चर, जोश टंग और फिशर के साथ चार सदस्यीय तेज गेंदबाजी इकाई का हिस्सा होंगे. मेजबान टीम ने इस मैच के लिए किसी विशेषज्ञ स्पिनर को नहीं चुनने का फैसला किया है.
जॉर्डन कॉक्स के लिए यह कॉल-अप उनके धैर्य का इनाम है. केंट के इस बल्लेबाज को कई बार टेस्ट डेब्यू के करीब पहुंचने का मौका मिला, लेकिन चोटों ने उनकी प्रगति को बाधित कर दिया. उन्हें 2024 में दाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर और 2025 में पेट की मांसपेशियों में चोट लगी थी, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय शुरुआत में देरी हुई. दूसरा टेस्ट बुधवार (17 जून) से शुरू होगा.
जो रूट (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, जैकब बेथल, हैरी ब्रुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैट फिशर, एमिलियो गे, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग.