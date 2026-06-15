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ENG vs NZ: जो रूट के हाथों में कमान और लौट आया सबसे खतरनाक गेंदबाज, न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करेंगे ये 2 खिलाड़ी

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में भारी बदलाव किया गया है. बेन स्टोक्स सस्पेंड हैं. उनकी जगह जो रूट कप्तानी संभालेंगे. जॉर्डन कॉक्स और सन्नी बेकर डेब्यू करेंगे. जोफ्रा आर्चर ने वापसी की है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 15, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:17 PM IST
ENG vs NZ: जो रूट के हाथों में कमान और लौट आया सबसे खतरनाक गेंदबाज, न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करेंगे ये 2 खिलाड़ी
Image Credit: जो रूट और बेन स्टोक्स. Picture Image: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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