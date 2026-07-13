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Ind vs Eng 1st ODI: इंग्लैंड ने घोषित की प्लेइंग इलेवन, जेकब बेथेल करेंगे ओपनिंग, जोस बटलर का ऐतिहासिक मैच

India vs England 1st ODI: भारत के खिलाफ पहले वनडे के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है. जैकब बेथेल पहली बार ओपनिंग करेंगे, जबकि जोस बटलर अपना 200वां वनडे मैच खेलेंगे. जोफ्रा आर्चर की भी टीम में वापसी हुई है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 13, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:13 PM IST
Ind vs Eng 1st ODI: इंग्लैंड ने घोषित की प्लेइंग इलेवन, जेकब बेथेल करेंगे ओपनिंग, जोस बटलर का ऐतिहासिक मैच
Image Credit: इंग्लैंड के खिलाड़ी जैकब बेथेल और जोस बटलर. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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