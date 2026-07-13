Ind vs Eng 1st ODI: इंग्लैंड ने घोषित की प्लेइंग इलेवन, जेकब बेथेल करेंगे ओपनिंग, जोस बटलर का ऐतिहासिक मैच

England Playing XI vs India 1st ODI: भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है. इस मैच में बल्लेबाजी ऑलराउंडर जैकब बेथेल, बेन डकेट के साथ पारी की शुरुआत (ओपनिंग) करने के लिए तैयार हैं. यह मुकाबला मंगलवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. इंग्लिश टीम के हौसले इस समय बुलंद हैं. उसने टी20 सीरीज में भारत को 4-0 से हराया था. ऐसे में वनडे सीरीज के पास उसके पास मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी.
यह मैच विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि वह अपना 200वां वनडे मैच खेलेंगे. इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल सेटअप के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बटलर ने 21 फरवरी, 2012 को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक 39.11 की औसत से 5,515 रन बनाए हैं. इसमें 11 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं.
200 ODI caps for our Jos
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— England Cricket (@englandcricket) July 13, 2026
युवा और विस्फोटक बल्लेबाज जैकब बेथेल ने अब तक 21 वनडे मैच खेले हैं. उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने का निर्णय इंग्लैंड के उस इरादे को दर्शाता है जिसमें वे बेन डकेट के लिए एक स्थायी ओपनिंग पार्टनर ढूंढना चाहते हैं. टीम के पास जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय के बाद एक स्थायी ओपनिंग जोड़ी की कमी रही है.
दिलचस्प बात यह है कि बेथेल, डकेट के हालिया समय में पांचवें ओपनिंग पार्टनर बनने जा रहे हैं. इससे पहले फिल साल्ट, जेमी स्मिथ, जैक क्रॉली और रेहान अहमद यह जिम्मेदारी निभा चुके हैं. हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम ने शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे मजबूत भारतीय बल्लेबाजी क्रम को रोकने के लिए विल जैक्स, लियाम डॉसन और आदिल राशिद के रूप में स्पिन-हैवी गेंदबाजी संयोजन चुना है.
T20 series whitewash
Now onto the ODIs, and we start in Birmingham!
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जोफ्रा आर्चर ने टी20 सीरीज में 4-0 की जीत में अच्छी गेंदबाजी की थी. वह पिछले साल नवंबर के बाद पहली बार वनडे टीम में लौटे हैं. आर्चर जोश टंग के साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसका मतलब है कि गस एटकिंसन के लिए टीम में कोई जगह नहीं है. एजबेस्टन में होने वाले पहले मैच के बाद भारत और इंग्लैंड कार्डिफ (16 जुलाई) और लॉर्ड्स (19 जुलाई) में बाकी वनडे मैच खेलेंगे.
जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग और आदिल रशीद.