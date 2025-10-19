IND W vs ENG W: मंधाना-कौर की मेहनत पर फिरा पानी... इंग्लैंड ने भारत के जबड़े से छीनी जीत, सेमीफाइनल में एंट्री

इंग्लैंड ने भारत को हराकर महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बाद तीसरी टीम है. वहीं, हार ने भारत की सेमीफाइनल की डगर मुश्किल कर दी है. भारत की यह टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार है. इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए हीथर नाइट के शतक से 288 रन का स्कोर बोर्ड पर लगाया. टारगेट का पीछा करते हुए भारत को स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने मैच जीतने की स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन इनके आउट होने के बाद इंग्लैंड ने बाजी पलट दी और टीम इंडिया को 284 रन पर रोककर 4 रन से जीत दर्ज कर ली.

आखिरी ओवर में 14 रन की थी दरकार

आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 14 रन बनाने थे. सिर्फ 9 रन बने और भारत को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं. हार के बाद भारत के लिए टॉप 4 में जगह बनाना मुश्किल हो गया है.

मंधाना का विकेट बना टर्निंग पॉइंट

289 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल के रूप में 13 के स्कोर पर पहला झटका लगा और फिर 46 के स्कोर पर हरलिन देओल के रूप में दूसरा झटका लगा. लड़खड़ाती पारी को स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने संभाला. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी हुई. जब ये साझेदारी चल रही थी, भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित लग रही थी. लेकिन मंधाना का विकेट मैच का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ.

हरमन और दीप्ति की मेहनत भी बेकार

नैट साइवर ब्रंट ने हरमन को आउट कर मंधाना के साथ उनकी बेहतरीन पार्टनरशिप ब्रेक की. इसके बाद गिरा मंधाना का विकेट गिरा, जहां से इंग्लैंड ने वापसी शुरू की. स्मृति मंधाना ने 94 गेंद पर 88 रन बनाए और हरमनप्रीत कौर ने 70 गेंद पर 10 चौकों की मदद से 70 रन की पारी खेली. मंधाना ने दीप्ति शर्मा के साथ भी चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी की. बेहतरीन गेंदबाजी करने वाली दीप्ति शर्मा ने 57 गेंद पर 5 चौकों की मदद से 50 रन की पारी खेली.

हरलीन देओल ने 31 गेंद पर 24 रन बनाए. भारत को आखिरी 6 ओवरों में 42 रन की जरूरत थी और हाथ में 6 विकेट थे. लेकिन ऋचा घोष और दीप्ति का विकेट गिरने के बाद रन रेट गिरता गया और जरूरी रन रेट बढ़ता गया. मैच धीरे-धीरे भारत के हाथ से चला गया. अमनजोत ने 15 गेंद पर 18 और राणा ने 9 गेंद पर 10 रन बनाकर नाबाद लौटीं.

हीथर नाइट ने जमाया शतक

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 288 रन बनाए थे. इंग्लैंड के लिए हीथर नाइट ने 91 गेंद पर 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 109 रन की पारी खेली. नाइट के अलावा एमी जोंस ने 68 गेंद पर 56 रन और नेट सेवियर ब्रंट ने 49 गेंद पर 38 रन की पारी खेली. भारत के लिए दीप्ति शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहीं. 10 ओवर में 51 रन देकर उन्होंने 4 विकेट लिए. श्री चरणी ने 10 ओवर में 68 रन देकर दो विकेट लिए.