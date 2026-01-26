इंग्लैंड ने बांग्लादेश के 'जख्मों' पर ठोकी कील, टी20 के बाद अब इस वर्ल्ड कप से भी टीम बाहर

Bangladesh Cricket Team: टी20 वर्ल्ड कप से आईसीसी द्वारा बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश के लिए एक और बुरी खबर आई है. वह अंडर-19 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया है. उसे इंग्लैंड ने तीसरे सुपर सिक्स मुकाबले में हरा दिया. 3 मैचों में 2 हार ने उसे सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया.
Bangladesh Cricket Team: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबरों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान उसने भारत में अपने मैचों में खेलने से इनकार कर दिया. इसके बाद उसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को मौका दे दिया. अब बांग्लादेश के लिए एक और बुरी खबर आई है. वह अंडर-19 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया है. उसे इंग्लैंड ने तीसरे सुपर सिक्स मुकाबले में हरा दिया. 3 मैचों में 2 हार ने उसे सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया.
इंग्लैंड ने आसानी से जीता मैच
सोमवार को इंग्लैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. सुपर सिक्स के ग्रुप-2 में मौजूद इंग्लैंड की टीम 30 जनवरी को अपने अगले मैच में न्यूजीलैंड का सामना करेगी, जबकि बांग्लादेशी टीम 31 जनवरी को जिम्बाब्वे से भिड़ेगी. टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला बांग्लादेश को भारी पड़ा. यह टीम 38.1 ओवरों में महज 136 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड ने 24.1 ओवरों में ही मैच को जीत लिया.
बांग्लादेश की बल्लेबाजी फेल
बांग्लादेश ने 7 रन पर जवाद अबरार (6) का विकेट गंवा दिया था. यहां से कप्तान अजीजुल हकीम तमीम ने रिफत बेग के साथ दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला, लेकिन इस साझेदारी के टूटते ही टीम बिखर गई. रिफत बेग 4 चौकों के साथ 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान अजीजुल ने 20 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला ने 25 रन की पारी खेली, जबकि शहरयार अहमद ने 18 रन जुटाए. विपक्षी खेमे से सेबेस्टियन मॉर्गन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि राल्फी अल्बर्ट और मैनी लुम्सडेन ने 2-2 विकेट निकाले.
रेव और मेयस ने दिलाई जीत
इसके जवाब में इंग्लैंड ने 24.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. यह टीम महज 3 के स्कोर पर जोसेफ मूर्स (1) का विकेट खो चुकी थी. यहां से बेन डॉकिन्स ने बेन मेयस के साथ 40 गेंदों में 36 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 39 के स्कोर तक पहुंचाया. डॉकिन्स 29 गेंदों में 5 छक्कों के साथ 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां से बेन मेयस ने थॉमस रेव के साथ 68 गेंदों में 78 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया. मेयस 50 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां से कप्तान थॉमस रेव ने नाबाद 59 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई.