Advertisement
trendingNow13131355
Hindi Newsक्रिकेटमिसफील्ड, ओपनिंग फ्लॉप.. इंग्लैंड का कौन सबसे बड़ा गुनहगार? कप्तान ने कुबूला कड़वा सच

मिसफील्ड, ओपनिंग फ्लॉप.. इंग्लैंड का कौन सबसे बड़ा गुनहगार? कप्तान ने कुबूला कड़वा सच

IND vs ENG T20 WC 2026 Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मुकाबले में रोमांच का ट्रिपल डोज देखने को मिला. भारत की जीत की गूंज चारों तरफ है, लेकिन सवाल कि इंग्लैंड का गुनहगार कौन है? सेमीफाइनल में हार के बाद इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने खुद कड़वा सच कुबूला है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 06, 2026, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harry Brook (England Cricket)
Harry Brook (England Cricket)

India vs England Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में रनों का अंबार देखने को मिला. भारत ने 250 का आंकड़ा छुआ तो मानों जीत एकतरफा नजर आ रही थी. लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जब कुटाई शुरू की तो सभी की सांसें अटक गईं. इंग्लैंड की टीम महज जीत से 7 रन दूर रह गई, जिसके बाद टीम की गलतियां उजागर हो गईं. अगर इंग्लैंड ने कुछ मिसफील्ड न की होती तो आज फाइनल में भारत नहीं बल्कि इंग्लैंड की टीम होती. 

संजू सैमसन ने जख्म पर ठोकी कील

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन इंग्लैंड की टीम के लिए काल साबित हुए. भले ही इंग्लिश टीम की तरफ से जैकब बेथेल ने सेंचुरी ठोकी हो, लेकिन सैमसन के 89 रन के आगे ये शतक फीका था. सैमसन को 15 के स्कोर पर कप्तान हैरी ब्रूक ने खुद जीवनदान दिया. उन्होंने सैमसन का हलवा कैच टपका दिया और फिर सैमसन ने थमने का नाम नहीं लिया और तूफानी पारी खेली. 42 गेंद में 7 छक्के और 8 चौकों की बदौलत 89 रन की पारी खेली और टीम को तूफानी शुरुआत दी. इसके बाद भी इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा रन दिए और मिसफील्ड देखने को मिली.

पिच पर नहीं मिला टर्न- हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक ने मैच के बाद कहा, 'हमने सोचा था कि पिच फ्रेश होने की वजह से शुरुआत में थोड़ी पकड़ हो सकती है और हमें पहली इनिंग्स में थोड़ी अधिक स्पिन की उम्मीद थी लेकिन वैसा नहीं हुआ. जाहिर है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला. हमारे सभी लड़कों को आज रात और इस पूरे कॉम्पिटिशन में जिस तरह से खेला, उस पर सच में गर्व होना चाहिए.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. IND vs ENG: 34 छक्के, 39 चौके और 499 रन....वानखेड़े में इन 4 बल्लेबाजों का 'बवंडर'

कप्तान ने कुबूल किया कड़वा सच

सैमसन का कैच छोड़ने पर उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगा कि मैंने सैमसन को ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती की. जैसा कि पुरानी कहावत है, कैच से मैच जिताए जाते हैं और बदकिस्मती से आज रात फील्ड में चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुईं. आखिर में, इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी. बस यहां-वहां (बॉलिंग में) थोड़ी सी गलती हुई. हम शायद उतना अच्छा नहीं खेल पाए जितना हम खेल सकते थे. इंडियन बैट्समैन दुनिया के कुछ बेस्ट बैट्समैन हैं, और अगर आप उनके खिलाफ गलत खेलते हैं, तो बॉल पार्क के बाहर चली जाती है. तो हां, हम शायद उतना अच्छा नहीं खेल पाए जितना हम खेल सकते थे, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, हमने जोरदार कोशिश की और बदकिस्मती से नतीजा गलत निकला.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs Eng

Trending news

असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी