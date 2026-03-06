मिसफील्ड, ओपनिंग फ्लॉप.. इंग्लैंड का कौन सबसे बड़ा गुनहगार? कप्तान ने कुबूला कड़वा सच

India vs England Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में रनों का अंबार देखने को मिला. भारत ने 250 का आंकड़ा छुआ तो मानों जीत एकतरफा नजर आ रही थी. लेकिन इंग्लैंड की टीम ने जब कुटाई शुरू की तो सभी की सांसें अटक गईं. इंग्लैंड की टीम महज जीत से 7 रन दूर रह गई, जिसके बाद टीम की गलतियां उजागर हो गईं. अगर इंग्लैंड ने कुछ मिसफील्ड न की होती तो आज फाइनल में भारत नहीं बल्कि इंग्लैंड की टीम होती.

संजू सैमसन ने जख्म पर ठोकी कील

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन इंग्लैंड की टीम के लिए काल साबित हुए. भले ही इंग्लिश टीम की तरफ से जैकब बेथेल ने सेंचुरी ठोकी हो, लेकिन सैमसन के 89 रन के आगे ये शतक फीका था. सैमसन को 15 के स्कोर पर कप्तान हैरी ब्रूक ने खुद जीवनदान दिया. उन्होंने सैमसन का हलवा कैच टपका दिया और फिर सैमसन ने थमने का नाम नहीं लिया और तूफानी पारी खेली. 42 गेंद में 7 छक्के और 8 चौकों की बदौलत 89 रन की पारी खेली और टीम को तूफानी शुरुआत दी. इसके बाद भी इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा रन दिए और मिसफील्ड देखने को मिली.

पिच पर नहीं मिला टर्न- हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक ने मैच के बाद कहा, 'हमने सोचा था कि पिच फ्रेश होने की वजह से शुरुआत में थोड़ी पकड़ हो सकती है और हमें पहली इनिंग्स में थोड़ी अधिक स्पिन की उम्मीद थी लेकिन वैसा नहीं हुआ. जाहिर है, उन्होंने बहुत अच्छा खेला. हमारे सभी लड़कों को आज रात और इस पूरे कॉम्पिटिशन में जिस तरह से खेला, उस पर सच में गर्व होना चाहिए.'

कप्तान ने कुबूल किया कड़वा सच

सैमसन का कैच छोड़ने पर उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगा कि मैंने सैमसन को ड्रॉप करके बहुत बड़ी गलती की. जैसा कि पुरानी कहावत है, कैच से मैच जिताए जाते हैं और बदकिस्मती से आज रात फील्ड में चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुईं. आखिर में, इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी. बस यहां-वहां (बॉलिंग में) थोड़ी सी गलती हुई. हम शायद उतना अच्छा नहीं खेल पाए जितना हम खेल सकते थे. इंडियन बैट्समैन दुनिया के कुछ बेस्ट बैट्समैन हैं, और अगर आप उनके खिलाफ गलत खेलते हैं, तो बॉल पार्क के बाहर चली जाती है. तो हां, हम शायद उतना अच्छा नहीं खेल पाए जितना हम खेल सकते थे, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, हमने जोरदार कोशिश की और बदकिस्मती से नतीजा गलत निकला.'