15000 रन... धुरंधर बल्लेबाज जोस बटलर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब, T20 क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर टी20 क्रिकेट में 15000 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो अभी तक दुनिया में कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं हैं, जिसने 15000 रन का आंकड़ा पार किया हो. जोस बटलर ने अभी तक 522 टी20 मैचों की 492 पारियों में 35.48 की औसत और 147.24 के स्ट्राइक रेट के साथ 14833 रन बनाए हैं.
टी20 क्रिकेट में जोस बटलर ने 9 शतक और 106 अर्धशतक लगाए हैं. जोस बटलर का टी20 क्रिकेट हाईएस्ट स्कोर 131 रन है. इंग्लैंड के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में 1348 चौके और 650 छक्के उड़ाए हैं. जोस बटलर दुनियाभर की टी20 क्रिकेट लीग में खेलते हैं. जोस बटलर इन दिनों बेहद खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं. 'द हंड्रेड मेंस' कॉम्पटीशन के 2026 सीजन में जोस बटलर ने अभी तक 6 मैचों में 92.33 की औसत और 178.70 के स्ट्राइक रेट से 277 रन बनाए हैं. जोस बटलर ने इस दौरान 4 अर्धशतक लगाए हैं.
'द हंड्रेड मेंस' कॉम्पटीशन के 2026 सीजन में जोस बटलर का हाईएस्ट स्कोर 90 रन है. 'द हंड्रेड मेंस' कॉम्पटीशन के अलावा जोस बटलर IPL और दुनिया की अन्य बड़ी टी20 लीग्स में खेलते हैं. इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर दुनियाभर की टी20 क्रिकेट लीग में एक्टिव हैं. अगर जोस बटलर टी20 क्रिकेट में कम से कम 167 रन और बना लेते हैं, तो वह टी20 क्रिकेट में 15000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले और इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे.
हालांकि जोस बटलर के अलावा वेस्टइंडीज के धुरंधर ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड के पास भी टी20 क्रिकेट में 15000 रन तक पहुंचने का मौका होगा. कीरोन पोलार्ड ने अभी तक 746 टी20 मैचों की 633 पारियों में 31.76 की औसत और 151.02 के स्ट्राइक रेट के साथ 14803 रन बनाए हैं. 8 अगस्त यानी कल से (भारतीय समय के अनुसार) कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड के पास टी20 क्रिकेट में 15000 रन पूरा करने का मौका होगा. कीरोन पोलार्ड को टी20 क्रिकेट में 15000 रन तक पहुंचने के लिए 197 रन की जरूरत है.
1. जोस बटलर - 14,833 रन
2. कीरोन पोलार्ड - 14,803 रन
3. क्रिस गेल - 14,562 रन
4. एलेक्स हेल्स - 14,449 रन
5. डेविड वॉर्नर - 14,284 रन
6. विराट कोहली - 14,218 रन