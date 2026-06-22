India vs England T20I Series: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों की टीम की घोषणा की है. इसका नेतृत्व हैरी ब्रूक करेंगे. इस टीम का मुख्य आकर्षण अनकैप्ड ऑलराउंडर जेम्स कोल्स हैं, जिन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है. 22 वर्षीय कोल्स ने ससेक्स और विभिन्न घरेलू लीगों में शानदार प्रदर्शन कर यह जगह बनाई है. उन्होंने अपने टी20 करियर के 71 मैचों में 28.60 की औसत से 1,373 रन बनाए हैं और 8.27 की इकोनॉमी रेट से 53 विकेट भी लिए हैं.
कोल्स ने हाल ही में ससेक्स के लिए ग्लैमर्गन के खिलाफ काउंटी चैंपियनशिप मैच में नाबाद 224 रनों की विशाल पारी खेलकर अपने चयन का दावा और मजबूत किया था. राष्ट्रीय चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने कोल्स की जमकर तारीफ की है. नॉर्थ के अनुसार, कोल्स ने पिछले 12 महीनों में विभिन्न प्रारूपों और प्रतियोगिताओं में निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके कारण उन्हें यह मौका मिला है.
इंग्लैंड की इस टीम में युवा जोश और अनुभव का अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है. जॉर्डन कॉक्स, सन्नी बेकर और साकिब महमूद की टीम में वापसी हुई है, जो इस साल की शुरुआत में हुए टी20 विश्व कप का हिस्सा नहीं थे. हालांकि, इंग्लैंड को ब्रायडन कार्स और जेमी ओवरटन की कमी खलेगी. ये दोनों खिलाड़ी चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी अनुपस्थिति के कारण टीम के संतुलन और गहराई में कुछ बदलाव किए गए हैं.
गेंदबाजी और बल्लेबाजी में धार देने के लिए जोफ्रा आर्चर और सैम करन जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. विकेटकीपिंग और टॉप-ऑर्डर के विकल्पों को जोस बटलर, फिल साल्ट और टॉम बैंटन मजबूती देंगे. वहीं, स्पिन विभाग की जिम्मेदारी रेहान अहमद, आदिल राशिद और लियाम डौसन के कंधों पर होगी, जिन्हें ऑलराउंडर विल जैक्स और जैकब बेथेल का साथ मिलेगा.
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और वर्तमान चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने बताया कि बड़ी टीम चुनने के पीछे का कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज है. चूंकि भारत के खिलाफ सीरीज टेस्ट मैचों के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो रही है, इसलिए खिलाड़ियों की उपलब्धता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए 17 खिलाड़ियों को चुना गया है.
भारत और इंग्लैंड के बीच यह पांच मैचों की सीरीज 1 जुलाई से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में शुरू होगी. इसके बाद अगले मैच मैनचेस्टर (4 जुलाई), नॉटिंघम (7 जुलाई), ब्रिस्टल (9 जुलाई) में खेले जाएंगे और सीरीज का समापन 11 जुलाई को साउथम्प्टन के यूटिलिटा बाउल में होगा.
हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डाउसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.