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टीम इंडिया सावधान! इंग्लैंड ने चली बड़ी चाल, अचानक टीम में आया यह मिस्ट्री खिलाड़ी; सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इस टीम में अनकैप्ड ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को पहली बार मौका मिला है, जबकि जोफ्रा आर्चर और जोस बटलर जैसे दिग्गज टीम को मजबूती देंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:32 PM IST
टीम इंडिया सावधान! इंग्लैंड ने चली बड़ी चाल, अचानक टीम में आया यह मिस्ट्री खिलाड़ी; सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान
Image Credit: श्रेयस अय्यर और हैरी ब्रूक.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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