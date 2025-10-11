ब्रंट-सोफी के आगे श्रीलंका का सरेंडर... इंग्लैंड ने लगाई जीत की हैट्रिक, पॉइंट्स टेबल में किया टॉप

इंग्लैंड का महिला वर्ल्ड कप 2025 में बेहतरीन खेल जारी है. टीम ने अपने तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को शिकस्त देकर जीत की हैट्रिक लगाई. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम तीन मैचों में 6 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है. इंग्लैंड की इस जीत की हीरो कप्तान नैट साइवर ब्रंट और सोफी एक्लेस्टोन रहीं. इंग्लैंड ने इस मैच में श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया. श्रीलंका वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है.

164 रन पर ढेर हुई श्रीलंका

कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को जीत के लिए 254 रन का लक्ष्य मिला था. श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 164 रन पर सिमट गई और 89 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई. श्रीलंका के लिए हसिनी परेरा ने 35, हर्षिता समरविक्रमा ने 33 और निलाक्षिका सिल्वा ने 23 रन की पारी खेली. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकीं. इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टन ने बेहतरीन गेंदबाजी की. एक्लेस्टन ने 10 ओवर में 3 मेडन फेंके और सिर्फ 17 रन देते हुए 4 विकेट झटके. कप्तान नेट सवियर ब्रंट और चार्ली डीन ने 2-2, लिंसे स्मिथ और एल्सी कैप्सी ने 1-1 विकेट लिए.

ब्रंट ने खेली कप्तानी पारी

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 253 रन बनाए थे. कप्तान नेट सेवियर ब्रंट के 117 गेंद पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए 117 रन की शतकीय पारी खेली थी. कप्तान के अलावा टैमी ब्यूमाउंट ने 29 गेंद पर 32, हिदर नाईट ने 47 गेंद पर 29 और चार्ली डिन ने 36 गेंद पर 19 रन बनाए. सभी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाईं. नेट सेवियर ब्रंट ने एंकर भूमिका निभाई. वह नौंवे विकेट के रूप में आउट हुईं. इस दौरान छोटी-छोटी साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर उन्होंने 253 तक पहुंचाया.

श्रीलंका के लिए इनोका रानावीरा ने 10 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए. वह टीम की तरफ से श्रेष्ठ गेंदबाज रहीं. इसके अलावा उदेशिका प्रबोधनी ने 9 ओवर में 55 रन देकर 2, सुगंदिका कुमारी ने 10 ओवर में 66 रन देकर 2, और कविशा दिल्हाड़ी ने 8 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए. श्रीलंका की तीसरे मैच में यह दूसरी हार है. एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था. अंकतालिका में श्रीलंका 7वें स्थान पर है.