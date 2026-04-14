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Hindi Newsक्रिकेटएशेज में शर्मनाक हार और कोच से विवाद!...बेन स्टोक्स ने खोल दिए ड्रेसिंग रूम के सारे राज, अनबन के सवाल पर क्या बोले?

एशेज में शर्मनाक हार और कोच से विवाद!...बेन स्टोक्स ने खोल दिए ड्रेसिंग रूम के सारे राज, 'अनबन' के सवाल पर क्या बोले?

Ben Stokes vs Brendon McCullum rift: इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रेंडन मैकुलम के साथ अपने रिश्ते में दरार की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने एशेज सीरीज 2025-26 में मिली हार के बाद कोच के साथ अनबन की खबरों पर बड़ा बयान भी दिया है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:52 PM IST
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फोटो क्रेडिट AI
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Ben Stokes vs Brendon McCullum rift: एशेज सीरीज 2025-26 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4-1 से करारी शिकस्त मिली थी. इस हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट के गलियारों में एक ही चर्चा थी कि कोच ब्रेंडन मैक्कुलम और टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. उस वक्त आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हार के बाद हुई समीक्षा बैठक में स्टोक्स और मैक्कुलम के विचार अलग-अलग थे. दोनों ने एक-दूसरे के अप्रोच की आलोचना की थी. अब इस पूरे मामले में खुद स्टोक्स का बयान सामने आया है. उन्होंने खुलकर अपनी राय दी है. स्टोक्स ने बताया कि आखिर सच्चाई क्या है.

बेन स्टोक्स ने यह साफ कर दिया है कि कोच ब्रेंडन मैक्कुलम के साथ अनबन की खबरें सिर्फ और सिर्फ अफवाह हैं. समीक्षा बैठक में हुई बातों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अगली सीरीज से पहले स्टोक्स ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया और यह साफ कर दिया कि उनके और मैक्कुलम के बीच का रिश्ता कैसा है.

स्टोक्स ने बताई सच्चाई?

बेन स्टोक्स ने ईसीबी (ECB) की सोशल मीडिया टीम को दिए इंटरव्यू में कहा, 'यह कहना कि हमारे बीच तालमेल (Alignment) नहीं था, एक बहुत बड़ी अतिशयोक्ति (Overstatement) है. जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नेतृत्व की स्थिति में होते हैं और अगर कोई यह सोचता है कि आप हमेशा हर बात पर सहमत होंगे, तो यह असंभव है. मेरे लिए यह विशेष रूप से खेल के लिए एक स्वस्थ वातावरण नहीं है, जहां हर कोई बस एक-दूसरे की बात से सहमत होता रहे.'

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स्टोक्स ने क्यों कहा बहस की जरूरत होती है?

स्टोक्स ने आगे जोड़ा, 'आपको बहस की जरूरत होती है, आपको तर्कों की जरूरत होती है. आपको चर्चाओं की जरूरत होती है, और फिर आप वहीं पहुंचते हैं जहां आप दोनों होना चाहते हैं. ब्रेंडन और मैं जितने समान हैं, उतने ही हम अलग भी हैं. हम दोनों जो चीज चाहते हैं, वह यह है कि हम जितना हो सके उतना सफल हों.' इस बयान के जरिए स्टोक्स ने साफ कर दिया कि मैक्कुलम के साथ मतभेद होना गलत नहीं, बल्कि टीम के लिए फायदेमंद है. उन्होंने कहा कि हर बात पर हां में हां मिलाना एक स्वस्थ माहौल नहीं होता. उनके मुताबिक, बहस और चर्चा से ही टीम सही फैसले तक पहुंचती है.

मैक्कुलम और खुद के नेचर को लेकर स्टोक्स ने साफ कर दिया कि 'हम 95 प्रतिशत चीजों पर सहमत होते हैं, लेकिन उन 5 प्रतिशत चीजों पर हमारे विचार अलग हो सकते हैं. हम आपस में इस बारे में बात करते हैं और फिर हम उस जगह पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि मेरे और ब्रेंडन के व्यक्तित्व को मिलाकर एक सही समाधान निकल सकता है.'

हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक है

स्टोक्स ने एक बार फिर दोहराया कि हर एक बात पर सहमत होना बस असंभव है. मुझे अपनी और ब्रेंडन की एक साथ काम करने की क्षमता पर बहुत भरोसा है, क्योंकि हम अब लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं. हालांकि अब काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मेरा और ब्रेंडन का मुख्य उद्देश्य इस टीम को जितना संभव हो सके उतना बेहतर बनाना है. इसे संचालित करने का तरीका पहले की तुलना में थोड़ा अलग दिख सकता है.

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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