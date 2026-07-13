मैकुलम के बाद इंग्लैंड को कौन संवारेगा? कोच की रेस में 5 दावेदार, क्या द्रविड़ या अश्विन बनेंगे 'सरप्राइज'?

England Test Coach Race: ब्रेंडन मैकुलम के इस्तीफे के साथ ही बैजबॉल का दौर अब खत्म हो चुका है और इंग्लैंड के क्रिकेट निदेशक रॉब की किसी तरह अपनी जगह बचाने में सफल रहे हैं. बेन स्टोक्स द्वारा सीरीज के बीच में ही संन्यास की घोषणा करना इस बड़े बदलाव का संकेत था. मैकुलम को टेस्ट कोच के पद से बर्खास्त किए जाने के साथ ही बैजबॉल की एक नाटकीय मौत हो गई है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैकुलम की जगह कौन लेगा? इंग्लैंड को अगस्त-सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है.
ईसीबी (ECB) के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड गोल्ड के अनुसार, वे मैकुलम के उत्तराधिकारी के लिए 6 से 10 नामों पर विचार कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगस्त की सीरीज से पहले नया कोच पद संभाल ले. 44 वर्षीय मैकुलम को पिछले नौ टेस्ट मैचों में सात हार के बाद रविवार को पद से हटा दिया गया था. इंग्लैंड का अगला टेस्ट 19 अगस्त को हेडिंग्ले में पाकिस्तान के खिलाफ है और टीम फिलहाल बिना कप्तान के भी है.
Brendon McCullum will stand down as England Men’s Test Head Coach but continue to lead the England Men’s White Ball teams.
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— England Cricket (@englandcricket) July 12, 2026
1. एंडी फ्लावर
एंडी फ्लावर वर्तमान में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लंदन स्पिरिट के मुख्य कोच हैं. वे इंग्लैंड की पसंद में सबसे ऊपर हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड को ऐतिहासिक एशेज जीत दिलाई थी. जिम्बाब्वे का यह दिग्गज 2009 से 2014 के बीच इंग्लैंड का प्रभारी था. इंग्लैंड छोड़ने के बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में शानदार सफलता हासिल की है, जिसमें आरसीबी को 2025 और 2026 में लगातार आईपीएल खिताब दिलाना शामिल है.
2. जोनाथन ट्रॉट
जोनाथन ट्रॉट इंग्लैंड के एक धैर्यवान शीर्ष क्रम के बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने देश के लिए 120 मैच खेले. वे 2022 से 2026 के बीच अफगानिस्तान के मुख्य कोच थे. उनकी टीम ने 2023 विश्व कप में इंग्लैंड को हराया था और वे रैंकिंग में भी अपने संभावित नियोक्ताओं से ऊपर रहे थे. उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के पद से इस्तीफा दिया है और इंग्लैंड को कोचिंग देने की इच्छा भी जताई है.
3. एंड्रयू फ्लिंटॉफ
एंड्रयू फ्लिंटॉफ इंग्लैंड के महान खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने 227 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. एक गंभीर दुर्घटना के बाद उन्होंने कोचिंग में कदम रखा और वर्तमान में इंग्लैंड लायंस और सिडनी थंडर के कोच हैं. हालांकि, उन्होंने सीनियर टीम के साथ सहायक कोच के रूप में काम किया है, लेकिन उन्हें इस पद के लिए मुख्य दावेदारों में नहीं गिना जा रहा है.
4. डैरेन लेहमैन
डैरेन लेहमैन एक बेहद अनुभवी कोच हैं जिन्होंने लगभग पांच वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया और 2013-14 में एशेज 5-0 से जीती थी.'बूफ़' के नाम से मशहूर लेहमैन ने 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हुए बॉल-टेंपरिंग विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया था, हालांकि उन्हें निर्दोष पाया गया था. वर्तमान में वे नॉर्थम्प्टनशायर के कोच हैं और उनका अनुबंध 2029 तक बढ़ा दिया गया है.
5. जस्टिन लैंगर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर भी इंग्लैंड के टेस्ट कोच की दौड़ में एक प्रमुख नाम बनकर उभरे हैं. लैंगर अपनी सख्त अनुशासन वाली कार्यशैली के लिए मशहूर हैं, जो कि ब्रेंडन मैकुलम की शैली से बिल्कुल विपरीत हो सकती है. लैंगर ने 2018 से 2022 के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम का सफल नेतृत्व किया था और वर्तमान में वे आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य कोच हैं. वे इस गर्मी में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की कमान भी संभालने वाले हैं. उनकी रणनीतिक समझ इंग्लैंड की टीम में एक नया अनुशासन ला सकती है.
ये दो दिग्गज हो सकते हैं डार्क हॉर्स
राहुल द्रविड़
भारतीय टीम को 2024 टी20 वर्ल्ड कप जिताने और 2023 में डब्ल्यूटीसी (WTC) व वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाने वाले द्रविड़ अपनी "बारीकी" और खेल की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि द्रविड़ पूर्णकालिक कोचिंग भूमिका के लिए फिलहाल बहुत उत्सुक नहीं हैं, लेकिन इंग्लैंड का केवल टेस्ट कोच पद उन्हें आकर्षित कर सकता है क्योंकि इससे उन्हें घर पर अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा. केंट (Kent) के साथ अपने जुड़ाव के कारण वे इंग्लिश क्रिकेट की परिस्थितियों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं.
रविचंद्रन अश्विन
सोशल मीडिया पर आर अश्विन को लेकर कई अफवाहें उड़ीं कि रविचंद्रन अश्विन अमेरिका में ईसीबी अधिकारियों से मुलाकात की है और वे कोच पद के लिए दावेदार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अश्विन की अमेरिका में हुई बैठकें प्रस्तावित 'यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग' से संबंधित थीं और उनका इंग्लैंड के कोचिंग चयन से कोई लेना-देना नहीं था. अश्विन फिलहाल एक सक्रिय खिलाड़ी हैं और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से हटने के बाद अभी तक किसी पेशेवर कोचिंग भूमिका को नहीं अपनाया है. अब देखना है कि अश्विन कोच बन पाते हैं या नहीं.