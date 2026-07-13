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मैकुलम के बाद इंग्लैंड को कौन संवारेगा? कोच की रेस में 5 दावेदार, क्या द्रविड़ या अश्विन बनेंगे 'सरप्राइज'?

England Test Coach Race: ब्रेंडन मैकुलम की विदाई और बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में बड़ा बदलाव होने वाला है. नए कोच की रेस में एंडी फ्लावर, जोनाथन ट्रॉट और जस्टिन लैंगर समेत कई दिग्गज हैं. राहुल द्रविड़ और रविचंद्रन अश्विन के नाम की भी चर्चा हो रही है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 13, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:43 PM IST
मैकुलम के बाद इंग्लैंड को कौन संवारेगा? कोच की रेस में 5 दावेदार, क्या द्रविड़ या अश्विन बनेंगे 'सरप्राइज'?
Image Credit: AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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