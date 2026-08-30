इंग्लैंड में बाबर आजम की टीम ने टेके घुटने, 16 साल बाद लॉर्ड्स में हारा पाकिस्तान; जो रूट ने कप्तानी में रचा इतिहास

England vs Pakistan Lord's Test: इंग्लैंड ने रविवार (30 अगस्त) को लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तान को 194 रनों से करारी शिकस्त दी. इस धमाकेदार जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है. दिसंबर 2024 के बाद यह इंग्लैंड की पहली टेस्ट सीरीज (जिसमें 2 या उससे अधिक टेस्ट हुए) जीत है. पाकिस्तान को जीत के लिए 389 रनों का बेहद मुश्किल लक्ष्य मिला था, लेकिन चाय के विश्राम के लगभग 45 मिनट बाद उनकी पूरी टीम 194 रनों पर ढेर हो गई.
लॉर्ड्स के मैदान पर 2010 के बाद से पाकिस्तान की यह पहली हार है और इंग्लैंड में उसकी पिछली सीरीज जीत 1996 में आई थी. दूसरी ओर, इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में अपने पिछले लगातार पांच टेस्ट जीते हैं, जहां उसे पिछली बार 2023 की एशेज सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था.
England dominate at Lord’s to clinch the #WTC27 series 2-0 against Pakistan
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— ICC (@ICC) August 30, 2026
पाकिस्तान के टेस्ट इतिहास में यह केवल दूसरी बार है जब उनकी टीम लगातार चार पारियों में 200 से कम के स्कोर पर ऑलआउट हुई है (पहली बार 1954-55 में हुआ था जब वे लगातार पांच बार 200 से कम पर सिमटे थे). इसके अलावा, पाकिस्तान की टीम 2018 से सेना (SENA - दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) देशों में खेले गए अपने पिछले 18 टेस्ट मैचों में एक भी जीत दर्ज करने में नाकाम रही है, जिसमें उन्हें 16 हार और दो ड्रा का सामना करना पड़ा है.
इस मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से सऊद शकील ने सबसे बड़ी और एकमात्र जुझारू चुनौती पेश की. उन्होंने 97 रनों की साहसिक पारी खेली, जो इस पूरी सीरीज में दोनों टीमों की तरफ से किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा निजी स्कोर रहा. शकील अपने शतक के करीब पहुंचकर बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए, जिससे उनका दिल टूट गया. इस मैच में इंग्लैंड को पाकिस्तान के केवल 18 विकेट ही चटकाने पड़े, क्योंकि उनके सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक पहले ही दिन पैर की मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव के कारण मैदान से बाहर हो गए थे और दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे.
A memorable five-for at Lord’s for Mohammad Abbas #WTC27 : https://t.co/RHhzhca0G3 pic.twitter.com/O31ejDAcK1
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इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिंसन ने इस मैच में विरोधी टीम की कमर तोड़ दी. उन्होंने रविवार को 24 रन देकर 4 विकेट और पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 रन देकर 8 विकेट चटकाए. इस घातक स्पेल के साथ ही रॉबिंसन ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पिछले 100 वर्षों में 20 से अधिक टेस्ट खेलने वाले गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी औसत का रिकॉर्ड बना लिया है और इस मामले में उन्होंने भारत के जसप्रीत बुमराह (19.79 औसत) को पीछे छोड़ दिया है. उनका करियर औसत अब लगभग 19.5 (19.53) हो गया है और वे अपने 100वें टेस्ट विकेट से सिर्फ एक कदम दूर हैं. इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जाएगा.
इस पूरी श्रृंखला में पाकिस्तान की बल्लेबाजी बेहद कमजोर नजर आई है, जहां टीम एक बार भी 200 रनों का आंकड़ा पार करने में नाकाम रही है. इस निराशाजनक बल्लेबाजी प्रदर्शन के बीच रविवार को रॉबिंसन और जोफ्रा आर्चर की तीखी गेंदबाजी के आगे सऊद शकील और कप्तान शान मसूद के बीच हुई 97 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तान के आत्मसम्मान को कुछ हद तक बचाया. इस जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को करीब चार घंटे तक छकाया, लेकिन अंततः रॉबिंसन ने मसूद (26 रन) को एलबीडब्ल्यू कर इस साझेदारी को तोड़ दिया. इसके तुरंत बाद रॉबिन्सन ने मोहम्मद रिजवान को आउट कर अपना 99वां टेस्ट विकेट हासिल किया.
एशियाई टीमों के खिलाफ इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड अब जो रूट के नाम हो गया है. उन्होंने इस मामले में कई पूर्व कप्तानों को पीछे छोड़ दिया है. रूट ने 25 टेस्ट में 15 जीते हैं. उन्होंने एंड्रयू स्ट्रॉस को पीछे छोड़ा. स्ट्रॉस ने अपनी कप्तानी में एशियाई टीमों के खिलाफ 22 मैचों में 14 जीत हासिल की है.
एशियाई टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले इंग्लिश कप्तान
15 जीत - जो रूट (25 मैच)
14 जीत - एंड्रयू स्ट्रॉस (22 मैच)
12 जीत - एलिस्टेयर कुक (30 मैच)
7 जीत - नासिर हुसैन (17 मैच)
7 जीत - बेन स्टोक्स (15 मैच)
पाकिस्तान की टीम के लिए लॉर्ड्स टेस्ट में बल्लेबाजी के आंकड़े बेहद निराशाजनक रहे. मैच की दोनों पारियों को मिलाकर उनका कुल स्कोर महज 304 रन रहा, जो इंग्लैंड की धरती पर उनका छठा सबसे कम टेस्ट मैच स्कोर है। इससे पहले लीड्स टेस्ट में उन्होंने केवल 306 रन बनाए थे. इसके अलावा पाकिस्तान ने लॉर्ड्स में 20 विकेट गंवाने के लिए सिर्फ 529 गेंदें खेलीं, जो उनके टेस्ट इतिहास में पांचवीं सबसे कम गेंदें हैं.