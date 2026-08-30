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इंग्लैंड में बाबर आजम की टीम ने टेके घुटने, 16 साल बाद लॉर्ड्स में हारा पाकिस्तान; जो रूट ने कप्तानी में रचा इतिहास

England vs Pakistan Lord's Test: लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रनों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. ओली रॉबिंसन की घातक गेंदबाजी और सऊद शकील के जुझारू 97 रनों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 30, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:27 PM IST
इंग्लैंड में बाबर आजम की टीम ने टेके घुटने, 16 साल बाद लॉर्ड्स में हारा पाकिस्तान; जो रूट ने कप्तानी में रचा इतिहास
Image Credit: पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड लॉर्ड्स टेस्ट मैच. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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