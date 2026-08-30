इंग्लैंड में बाबर आजम की टीम ने टेके घुटने, 16 साल बाद लॉर्ड्स में हारा पाकिस्तान; जो रूट ने कप्तानी में रचा इतिहास

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिंसन ने इस मैच में विरोधी टीम की कमर तोड़ दी. उन्होंने रविवार को 24 रन देकर 4 विकेट और पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 रन देकर 8 विकेट चटकाए. इस घातक स्पेल के साथ ही रॉबिंसन ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पिछले 100 वर्षों में 20 से अधिक टेस्ट खेलने वाले गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी औसत का रिकॉर्ड बना लिया है और इस मामले में उन्होंने भारत के जसप्रीत बुमराह (19.79 औसत) को पीछे छोड़ दिया है. उनका करियर औसत अब लगभग 19.5 (19.53) हो गया है और वे अपने 100वें टेस्ट विकेट से सिर्फ एक कदम दूर हैं. इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जाएगा.