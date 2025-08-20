3 T20I, 3 ODI... T20 World Cup से पहले टकराएंगी ये दो खूंखार टीमें, नए शेड्यूल का हो गया ऐलान

T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे. इस ICC इवेंट से पहले तीन T20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मैचों की एक सीरीज खेली जाएगी. दरअसल, इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के दौरे पर रहेगी, जहां 12 दिन में 6 मुकाबले खेले जाएंगे. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम जनवरी 2026 में श्रीलंका के दौरे पर रहेगी. दोनों ही टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के नजरिए से यह सीरीज अहम रहने वाली है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भिड़ेंगे इंग्लैंड-श्रीलंका

इंग्लैंड क्रिकेट टीम 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी. वनडे सीरीज 22 से 27 जनवरी, जबकि T20 सीरीज 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच खेली जाएगी. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने बताया कि समय आने पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) मैचों के वेन्यू कन्फर्म करेगा. T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले श्रीलंका में खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज इंग्लैंड के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: 'भारत के लिए खेलना चाहता हूं...', एक ओवर में 6 छक्के ठोकने वाले बल्लेबाज ने भरी हुंकार, लगा रहा रनों का अंबार

हैरी ब्रूक की कप्तानी में खेलेगा इंग्लैंड

इंग्लैंड ने 7 साल पहले 2018 में वनडे और T20 सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा किया था. तब इंग्लैंड ने वनडे सीरीज 3-1 से जीती थी, जबकि 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर रही थी. दोनों टीमें आखिरी बार 2022 वर्ल्ड कप के दौरान T20 मैच में भिड़ीं, जिसमें इंग्लैंड विजेता रही थी. इंग्लैंड 2010 और 2022 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है. 2010 में इंग्लैंड ने पॉल कॉलिंगवुड की कप्तानी में पहला, जबकि 2022 में जोस बटलर की कप्तानी में दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता था. 2024 T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड का सफर सेमीफाइनल में भारत से मिली हार के साथ समाप्त हो गया था. नए कप्तान हैरी ब्रूक के साथ इंग्लैंड अपने तीसरे T20 वर्ल्ड कप को जीतने की रणनीति पर काम कर रहा है.

इंग्लैंड के श्रीलंका दौरे का शेड्यूल

पहला वनडे: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 22 जनवरी 2026

दूसरा वनडे: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 24 जनवरी 2026

तीसरा वनडे: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 27 जनवरी 2026

पहला T20 मैच: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 30 जनवरी 2026

दूसरा T20 मैच: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 1 फरवरी 2026

तीसरा T20 मैच: इंग्लैंड vs श्रीलंका, 3 फरवरी 2026