IND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्स में 27 रन से हारा भारत, 2-1 से गंवाई सीरीज, रोहित का शतक गया बेकार

IND vs ENG 3rd ODI: टी20 सीरीज में 4-0 से करारी शिकस्त के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज भी गंवा चुकी है. लॉर्ड्स में खेले गए आखिरी और निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड ने 27 रन से बाजी मारी. भारत को 388 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए मेन इन ब्लू 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 360 रन तक ही पहुंच सकी. भारत ने आखिरी 3 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 62 रन लुटा दिए. यही 62 रन टीम इंडिया की हार का बड़ा कारण बने.
इंग्लैंड ने साल 2018 के बाद पहली बार 2-1 से ODI सीरीज जीती है. इस हार के साथ ही लॉर्ड्स में टीम इंडिया का वनडे मैच जीतने के लिए इंतजार 22 साल बाद भी जारी है. टीम इंडिया ने यहां अपनी पिछला मैच 2004 में जीता था.
भारत के लिए रोहित शर्मा ने 110 गेंदों पर 17 चौके और 5 छक्कों की मदद से 138 रनों की उम्दा पारी खेली, जो बेकार गई. उनके अलावा शुभमन गिल ने 77 और विराट कोहली ने 74 रन का योगदान दिया.
इंग्लैंड के लिए सैम करन ने शानदार बॉलिंग की. उन्होंने 10 ओवर में 75 रन देकर 4 बड़े विकेट निकाले और इंग्लैंड को मैच जिताया. आदिल शीद, जेकब बेथल और जोफ्रा आर्चर ने एक एक विकेट चटकाया.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की थी. पहले विकेट के लिए 192 रन जोड़े. बेन डकेट ने 135 गेंदों पर 141 रन, जबकि जैकब बेथेल ने 93 गेंदों पर 91 रन बनाए. जो रूट ने 48 गेंदों पर 74 रन जोड़े. आखिर में जोस बटलर ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए टीम को 387/6 के स्कोर तक पहुंचाया.
भारत के लिए गेंदबाजी में किसी ने भी बढ़िया नहीं किया. एक तरफ से सभी को पिटाई लगी. गुरनूर बराड़ ने 19 ओवर में 97 रन दिए. उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. प्रिंस यादव ने 10 ओवर में 1 विकेट लेकर 79 रन दिए. अर्शदीप को 10 ओवर में 72 रन पड़े. अक्षर पटेल ने 10 ओवर में 61 रन दिए और एक भी विकेट नहीं मिला.