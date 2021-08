IND vs ENG: माइकल वॉन ने शेयर की पहले टेस्ट की पिच की 'फोटो', टीम इंडिया को ऐसे चिढ़ाया

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच 5 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का आगाज 4 अगस्त से नॉटिंघम में होने जा रहा है. पहला टेस्ट मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा. हाल ही में BCCI ने नॉटिंघम की पिच की तस्वीर शेयर की है, जिस पर काफी हरी घास नजर आ रही है.

माइकल वॉन ने टीम इंडिया को चिढ़ाया

अब नॉटिंघम की हरी पिच को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टीम इंडिया को चिढ़ाया है. माइकल वॉन अक्सर टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों पर तीखे कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं. वॉन ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने नॉटिंघम की हरी पिच पर एडिटिंग से पेड़ पौधे उगा दिए हैं.

माइकल वॉन ने शेयर की ये फोटो

माइकल वॉन ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'इंतजार नहीं हो रहा टेस्ट सीरीज के शुरू होने का. मजेदार सीरीज होगी.' माइकल वॉन ने अपने इस फनी ट्वीट से यह बताने की कोशिश की है कि टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ हरी पिच मिलेगी जिसपर उन्हें दिक्कत हो सकती है.

Can’t wait for the Test series to start on Weds .. Should be a great series !! #ENGvIND pic.twitter.com/5NErNh85C3 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 2, 2021

माइकल वॉन के इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. लोग माइकल वॉन को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं.

Like if you want to see king kohli 100 pic.twitter.com/iXoHFfuCsX — Just Butter (@bestwicketkeper) August 2, 2021

Is this supposed to scare the Indians? When they have a equal or even better pace attack than England? — Melon Dusk (@Melon_Dusk) August 2, 2021

Don't get fooled by the grass..it's dead dry underneath....after the first day it should favour the batsmen a lot. If by any chance they have some rain before Wednesday then India is dead meat. 120 All out. — Anubhav_33 (@VamosRafa33) August 2, 2021

नॉटिंघम की पिच हरी हुई तो टीम इंडिया की बढ़ेगी टेंशन

नॉटिंघम की पिच हरी हुई तो भारत के बल्लेबाजों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मुश्किलें पैदा कर सकते हैं. हरी पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी. इंग्लैंड की ठंड, ड्यूक्स की लहराती गेंदों के सामने भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए हैं. इस पिच का इस्तेमाल अगर पहले टेस्ट में होता है, तो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ सकती है.

घातक होंगे एंडरसन-ब्रॉड

बता दें कि इंग्लैंड की टीम जब इस साल फरवरी में भारत आई थी, तो टीम इंडिया ने उसे टर्निंग पिचों पर टेस्ट सीरीज में 3-1 से मात दी थी. अब इंग्लैंड की टीम भी बदले के मूड में है और वह इस दौरे पर भारत को ग्रीन टॉप विकेट देना चाहेगी. ग्रीन टॉप विकेट पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड भारत के लिए घातक साबित हो सकते हैं.