IND vs ENG टेस्ट सीरीज के बाद हरकत में ICC, इंग्लैंड की पिचों की मिली ऐसी रेटिंग

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) हरकत में आ गया है. बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इस्तेमाल की गई पिचों को अलग-अलग रेटिंग दी है.

IND vs ENG टेस्ट सीरीज के बाद हरकत में ICC

ICC ने लीड्स के हेडिंग्ले की पिच को छोड़कर इंग्लैंड की अन्य किसी भी पिच को बहुत अच्छी रेटिंग नहीं दी है. इंग्लैंड और भारत के बीच हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज के पांचों टेस्ट आखिरी दिन तक गए, जिसमें से केवल एक मैच का नतीज नहीं निकला था. मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. इस हाई-प्रोफाइल टेस्ट सीरीज के लिए इस्तेमाल की गई पिचों का प्रदर्शन 2023 एशेज के दौरान इस्तेमाल की गई पिचों से बेहतर रहा, जहां पांचों में से किसी भी पिच को 'बहुत अच्छी' रेटिंग नहीं मिली थी.

ICC कैसे देता है पिच को रेटिंग?

साल 2023 तक ICC पिच को पांच तरह की रेटिंग देता था. बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, औसत से नीचे और खराब. हालांकि बाद में इसे चार हिस्सों में बांट दिया गया जैसे बहुत अच्छा, संतोषजनक, असंतोषजनक और अनुपयुक्त. लीड्स में जिस पिच को सबसे अच्छी रेटिंग मिली है, वहां इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में पहला टेस्ट मैच अंतिम पारी में 373 रनों का पीछा करते हुए जीता था. लीड्स की पिच धीरे-धीरे धीमी होती गई और बल्लेबाजी के लिए ज्यादा अनुकूल होती गई.

ICC की पिच रेटिंग (भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज)

पहला टेस्ट - हेडिंग्ले, लीड्स

पिच: बहुत अच्छी

आउटफील्ड: बहुत अच्छी

दूसरा टेस्ट - एजबेस्टन, बर्मिंघम

पिच: संतोषजनक

आउटफील्ड: बहुत अच्छी

तीसरा टेस्ट - लॉर्ड्स, लंदन

पिच: संतोषजनक

आउटफील्ड: बहुत अच्छी

चौथा टेस्ट - ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर

पिच: संतोषजनक

आउटफील्ड: बहुत अच्छी