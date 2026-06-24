इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया है. इसमें बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की वापसी हुई है, जबकि ओवल टेस्ट में खेलने वाले चार खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है. बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को पहले टेस्ट के बाद चेल्सी के एक नाइटक्लब में हुई घटना में कथित तौर पर शामिल होने के कारण एक मैच के लिए सस्पेंड किया गया था और लिखित चेतावनी दी गई थी, लेकिन इंडिपेंडेंट क्रिकेट रेगुलेटर की जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी.
जो रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक कमजोर और अनुभवहीन टीम की कप्तानी की थी और टीम को 253 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई थी. इस बीच, कहा जा रहा था कि बेन स्टोक्स ECB के कथित नैतिक दबाव में कप्तानी छोड़ने और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने पर विचार कर रहे थे. इस दौरान वह काउंटी क्रिकेट में लौटे और डरहम के लिए 95 रन बनाकर अपनी वापसी का दावा मजबूत किया, और अब वह फिर से टीम की कप्तानी करेंगे. उनकी वापसी से टीम को जरूरी संतुलन मिलेगा.
इसका तुरंत असर शोएब बशीर की वापसी के रूप में दिखा. बल्लेबाजी में उनकी कमजोरी के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि बेन स्टोक्स के बिना इंग्लैंड को निचले क्रम की बल्लेबाजी मजबूत करने की जरूरत थी, लेकिन ओवल की पिच पर गेंद के तेजी से टर्न होने के कारण यह फैसला उल्टा पड़ गया, जिसका न्यूजीलैंड ने शानदार फायदा उठाया. गस एटकिंसन, जो ECB के अनुसार नाइटक्लब में हुई हिंसा का शिकार हुए थे, उनकी वापसी भी टीम के लिए अच्छी रहेगी. ओली रॉबिन्सन चोट के कारण टीम से बाहर ही रहे.
एक और बदलाव विकेटकीपर जेमी स्मिथ की वापसी है. उन्होंने पहले टेस्ट में 1 और 39 रन बनाए थे और दूसरे बच्चे के जन्म के कारण दूसरा मैच नहीं खेल पाए थे. इन चार खिलाड़ियों की वापसी का मतलब है कि पिछले मैच में डेब्यू करने वाले जॉर्डन कॉक्स, थॉमस रेव और सोनी बेकर के साथ-साथ मैथ्यू फिशर को भी बाहर होना पड़ा.
बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और शोएब बशीर.