कुल मिलाकर रूट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में न्यूजीलैंड के खिलाफ 54 मैचों में 3,106 रन बनाए हैं. अगर वह आगामी मैच में कम से कम 62 रन बनाते हैं, तो वह रिकी पोंटिंग और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए सभी प्रारूपों में ब्लैक कैप्स के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे. पोंटिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 69 मैचों में 3,145 रनों के साथ अपना करियर समाप्त किया था, जबकि कोहली ने 60 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 73 पारियों में 3,167 रन बनाए हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने कीवियों के खिलाफ 66 मैचों में 3,345 रन बनाए थे.