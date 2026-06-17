Joe Root England vs New Zealand: दिग्गज बल्लेबाज जो रूट न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 से 21 जून तक लंदन के द ओवल में होने वाले दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे. बेन स्टोक्स के अनुशासन भंग के कारण बाहर होने के बाद रूट को फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस तीन मैचों की घरेलू सीरीज के दूसरे टेस्ट में रूट के पास इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने का सुनहरा मौका है.
अगर इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले रूट द ओवल में कम से कम 48 रन बना लेते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के केवल दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल रूट के नाम 164 टेस्ट मैचों की 300 पारियों में 13,952 रन दर्ज हैं. दूसरी ओर, महान सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल लंबे टेस्ट करियर का अंत 200 मैचों में 15,921 रनों के साथ किया था.
सचिन ने टेस्ट में 14,000 रन तक पहुंचने के लिए 171 टेस्ट और 279 पारियां खेली थीं. रूट अपने 165वें टेस्ट में ही यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. ऐसे में वह सबसे कम टेस्ट मैचों में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. इस मामले में तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.
|खिलाड़ी
|देश
|टेस्ट
|रन
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|200
|15,921
|जो रूट
|इंग्लैंड
|164
|13,952
|रिकी पोंटिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|168
|13,378
|जैक्स कैलिस
|साउथ अफ्रीका
|166
|13,289
|राहुल द्रविड़
|भारत
|164
|13,288
टेस्ट में 14,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बनने के अलावा रूट के पास टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का भी मौका होगा. 2012 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले रूट ने अब तक ब्लैक कैप्स के खिलाफ 22 मैचों में 1,934 रन बनाए हैं. उन्हें अपनी इस संख्या को 2,000 तक पहुंचाने के लिए द ओवल में मात्र 66 रनों की दरकार है.
कुल मिलाकर रूट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में न्यूजीलैंड के खिलाफ 54 मैचों में 3,106 रन बनाए हैं. अगर वह आगामी मैच में कम से कम 62 रन बनाते हैं, तो वह रिकी पोंटिंग और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए सभी प्रारूपों में ब्लैक कैप्स के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे. पोंटिंग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 69 मैचों में 3,145 रनों के साथ अपना करियर समाप्त किया था, जबकि कोहली ने 60 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 73 पारियों में 3,167 रन बनाए हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने कीवियों के खिलाफ 66 मैचों में 3,345 रन बनाए थे.
रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी शीर्ष पर हैं. अगर वह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कम से कम 165 रन बनाने में सफल होते हैं, तो वह कप्तान के तौर पर WTC में 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.