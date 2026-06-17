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सचिन का रिकॉर्ड, कोहली से आगे निकलने की होड़! कप्तानी संभालते ही जो रूट के निशाने पर 4 बड़े 'टारगेट'

Joe Root England vs New Zealand: जो रूट न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कप्तानी करेंगे. रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बनने की दहलीज पर हैं. इसके अलावा मैच में वह कई और कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 17, 2026, 05:29 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:29 AM IST
सचिन का रिकॉर्ड, कोहली से आगे निकलने की होड़! कप्तानी संभालते ही जो रूट के निशाने पर 4 बड़े 'टारगेट'
Image Credit: सचिन तेंदुलकर और जो रूट.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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