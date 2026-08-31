मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स के मैदान पर किया ये बड़ा कारनामा, ध्वस्त हुआ 74 साल पुराना महारिकॉर्ड

पाकिस्तान की टीम भले ही लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 194 रनों के बड़े अंतर से हार गई, लेकिन उसके तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने इतिहास रच दिया है. मोहम्मद अब्बास ने इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में कातिलाना गेंदबाजी करते हुए हर किसी का दिल जीत लिया है. मोहम्मद अब्बास ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों को मिलाकर कुल 42 ओवर फेंके और 130 रन देकर 9 विकेट हासिल किए हैं. मोहम्मद अब्बास ने इस दौरान 6 ओवर मेडन डाले.
मोहम्मद अब्बास ने इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट हॉल भी लिया है. इसी के साथ ही इस पाकिस्तानी गेंदबाज ने अपना नाम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर्स बोर्ड पर भी दर्ज करवाया है. मोहम्मद अब्बास लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल लेने वाले सबसे उम्रदराज एशियन गेंदबाज बन गए हैं. मोहम्मद अब्बास ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में 22 ओवर फेंके और 57 रन देकर पांच विकेट लिए.
36 साल और 173 दिन की उम्र में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 5 विकेट हॉल लेने के साथ ही मोहम्मद अब्बास ने भारत के पूर्व ऑलराउंडर विनू मांकड़ का 74 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. विनू मांकड़ ने 35 साल और 71 दिन की उम्र में लॉर्ड्स के मैदान पर जून 1952 में खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में 196 रन देकर 5 इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट किया था. हालांकि, लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल लेने वाले सबसे उम्रदराज गेंदबाज का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व दाएं हाथ के मीडियम पेसर ज्योफ चब के नाम पर दर्ज है.
ज्योफ चब ने 40 साल और 71 दिन की उम्र में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ जून 1951 में खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में 77 रन देकर 5 विकेट लिए थे. मोहम्मद अब्बास से पहले लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल लेने वाले सबसे उम्रदराज पाकिस्तानी खिलाड़ी का रिकॉर्ड यासिर शाह के नाम दर्ज था. यासिर शाह की उम्र 30 साल और 74 दिन थी, जब उन्होंने जून 2016 में लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में 72 रन देकर 6 विकेट लिए थे.
दूसरी पारी में पांच विकेट हॉल लेने से पहले मोहम्मद अब्बास ने पहली पारी में चार इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट किया था. मोहम्मद अब्बास ने 42 ओवर में 130 रन देकर 9 विकेट के शानदार रिकॉर्ड के साथ मैच खत्म किया. मोहम्मद अब्बास लॉर्ड्स के मैदान पर किसी एक टेस्ट मैच में 9 विकेट लेने वाले पहले एशियन तेज गेंदबाज हैं. इससे पहले कपिल देव (भारत), वकार यूनिस (पाकिस्तान), असिथा फर्नांडो (श्रीलंका) और मोहम्मद सिराज (भारत) ने इस मैदान पर एक टेस्ट में आठ विकेट झटके थे.
लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच में किसी एशियन गेंदबाज का सबसे बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन यासिर शाह के नाम दर्ज है. यासिर शाह इस मैदान पर टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले एकमात्र एशियन गेंदबाज हैं. यासिर शाह ने जुलाई 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में 60 ओवर में 141 रन देकर 10 विकेट लिए थे. इस टेस्ट मैच से पहले मोहम्मद अब्बास ने मई 2018 में लॉर्ड्स में पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट खेला था और दोनों पारियों में चार-चार बल्लेबाजों को आउट किया था. लॉर्ड्स में दो टेस्ट मैचों में 17 विकेट लेने के साथ, मोहम्मद अब्बास अब इस मैदान पर टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से टॉप एशियन गेंदबाज बन गए हैं.