ENG vs WI Live Score: वानखेड़े में वेस्टइंडीज पर भारी संकट, 10 ओवर में खो दिए 4 विकेट, रडरफोर्ड से बड़ी पारी की उम्मीद

T20 World Cup 2026,ENG vs WI Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 15वें मैच में इंग्लैंड का सामना वेस्टइंडीज से है. ये मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

ENG vs WI Live Score: मुश्किल में वेस्टइंडीज

इंग्लैंड के खिलाफ मैच में वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल में है. उन्होंने 10 ओवर में 4 प्रमुख विकेट खो दिए हैं और अभी 100 रन भी नहीं बना है. स्टार बल्लेबाज शेरफेन रडरफोर्ड से बड़ी पारी की उम्मीद है.

T20 World Cup 2026, ENG vs WI Live Score: वेस्टइंडीज को तीसरा झटका

शुरुआत में दो विकेट गिरने के बाद वेस्टइंडीज ने थोड़ी वापसी की. हेटमायर और चेस ने इंग्लैंड पर काउंटर अटैक किया, लेकिन छठे ओवर में सैम करन ने हेटमायर को आउट कर इंग्लैंड को जबरदस्त सफलता दिलाई. हेटमायर 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए. वेस्टइंडीज ने 6 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 55 रन बनाए हैं.

ENG vs WI Live Score: इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिरा

जोफ्रा आर्चर के बाद सैम करन ने वेस्टइंडीज को बड़ा झटका दिया. ब्रैंडन किंग सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इससे पहले कप्तान शाई होप बिना खाता खोले आर्चर का शिकार बने थे.

ENG vs WI Live Score: वेस्टइंडीज को पहला झटका लगा

इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने पहले ओवर में ही वेस्टइंडीज को तगड़ा झटका दिया. कप्तान शाई होप बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

ENG vs WI Live Score: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इंग्लैंड की प्लेइंग XI: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद

वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ