Advertisement
trendingNow13168413
Hindi Newsक्रिकेटइन 2 महिला क्रिकेटर्स ने कर ली शादी...क्रिकेट मैदान से शुरू हुई थी लव स्टोरी...प्यार के लिए छोड़ दिया देश

इन 2 महिला क्रिकेटर्स ने कर ली शादी...क्रिकेट मैदान से शुरू हुई थी लव स्टोरी...प्यार के लिए छोड़ दिया देश

Amy Jones Marries Piepa Cleary: क्रिकेट के मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों और दोनों देशों के फैंस के बीच अक्सर तीखी नोकझोंक दिखती है, लेकिन 2 महिला क्रिकेटर्स ने आपस में शादी करके ये साबित कर दिया है कि क्रिकेट सिर्फ सीमाओं को नहीं जोड़ता, बल्कि दिलों को मिलाता है. शादी करने वालीं एमी जहां इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम का अहम हिस्सा हैं, वहीं पिपा ऑस्ट्रेलिया के घरेलू सर्किट का जाना-माना नाम हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 06, 2026, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के बाद की तस्वीर..
शादी के बाद की तस्वीर..

Amy Jones Marries Piepa Cleary: क्रिकेट मैदान से शुरू हुई लव स्टोरी ने 5 साल बाद शादी तक का सफर तय कर लिया है. 2 महिला क्रिकेटर्स एक-दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. बीते 4 अप्रैल को इंग्लैंड की स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज एमी जोंस और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पिपा क्लेरी ने शादी कर ली है. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हो गई हैं. खास बात ये है कि दोनों ही खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं, लेकिन उनका दिल एक-दूसरे के लिए धड़कता है.

एमी जोंस और पिपा क्लेरी की लव स्टोरी 5 साल पुरानी है. इन दोनों की पहली मुलाकात 2021 में ऑस्ट्रेलिया की मशहूर वीमेंस बिग बैश लीग (WBBL) के दौरान हुई थी, जब ये दोनों पर्थ स्कॉर्चर्स टीम के लिए एक साथ खेल रही थीं. ड्रेसिंग रूम साझा करते-करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. धीरे-धीरे इश्क परवान चढ़ा और दोनों का एक-दूसरे से दूर रहना मुश्किल हो गया.

लॉन्ग डिस्टेंस खत्म करने के लिए पिपा ने छोड़ा अपना देश

एमी जोंस और पिपा क्लेरी दोनों अलग-अलग देशों में रहती हैं. इसलिए उनके रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस एक बड़ी चुनौती थी. ऐसे में पिपा क्लेरी ने अपने प्यार के लिए बड़ा कदम उठाया. वो साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो गईं. इंग्लैंड में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट थंडर और लंकाशर जैसी घरेलू टीमों के साथ अपना क्रिकेट करियर जारी रखा. फिलहाल ये दोनों लीस्टरशर में एक साथ रहती हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Piepa Cleary (@piepa_cleary)

सगाई से शादी तक का खूबसूरत सफर

दोस्ती से लेकर प्यार होने तक एमी और पिपा ने अपने रिश्ते को कभी छुपाया नहीं है. 2021 में मिलने के 3 साल बाद दोनों ने जुलाई 2024 में सगाई कर ली थी. फिर करीब डेढ़ साल बाद 4 अप्रैल 2026 को दोनों ने एक निजी समारोह में एक-दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया. शादी की तस्वीरों में दोनों खिलाड़ी बेहद खुश दिख रही हैं. फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.

ये महिला क्रिकेटर्स आपस में कर चुकी हैं शादी

पिपा और एमी जोंस की ये पहली महिला क्रिकेटर जोड़ी नहीं है, जिसने आपस में शादी की है. इससे पहले 4 ऐसी ही जोड़ियां पहले ही शादी कर चुकी हैं. नीचे पूरी लिस्ट दी गई है.

1. नैट स्किवर-ब्रंट और कैथरीन ब्रंट (इंग्लैंड)

2. डेन वान नीकेर्क और मारीज़ान कैप (दक्षिण अफ्रीका)

3. एमी सैटरथवेट और लिया ताहुहू (न्यूजीलैंड)

4. मेगन शुट और जेस होलिओक (ऑस्ट्रेलिया)

ये भी पढ़ें: KKR vs PBKS: प्लेइंग 11 से बाहर KKR के 2 महान बॉलर, आखिर क्यों नहीं खेल रहे वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन?

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Amy JonesPiepa Cleary

Trending news

भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
bhondu baba
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, विपक्ष का दांव हुआ फेल
gyanesh kumar
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, विपक्ष का दांव हुआ फेल
'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल
Bengaluru
'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल
तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को होगी फांसी, थाने में पिता-पुत्र की ली थी जान
Tamil Nadu
तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को होगी फांसी, थाने में पिता-पुत्र की ली थी जान
मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा
Medicine Price campaign
मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा
'युद्ध नशेयां विरुद्ध' में तस्कर पहुंच रहे सलाखों के पीछे, पंजाब पुलिस का अभियान
Punjab Police
'युद्ध नशेयां विरुद्ध' में तस्कर पहुंच रहे सलाखों के पीछे, पंजाब पुलिस का अभियान
केरलम में तो गजब हुआ! LDF और UDF के 'कॉपी-पेस्ट' घोषणा पत्र से जनता कन्फ्यूज
Kerala Assembly Election 2026
केरलम में तो गजब हुआ! LDF और UDF के 'कॉपी-पेस्ट' घोषणा पत्र से जनता कन्फ्यूज
फोन डेड और... कर्नाटक के ट्रैक से लापता थी केरल की शरण्या, 4 दिन बाद इस हाल में मिली
Kerala Techie
फोन डेड और... कर्नाटक के ट्रैक से लापता थी केरल की शरण्या, 4 दिन बाद इस हाल में मिली
दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
Maharashtra
दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 में करती थीं बड़े कांड
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला
Omar Abdullah
ऐसी गंदी बात मैं बोल भी नहीं सकता... ट्रंप की गालियों पर भड़के CM अब्दुल्ला