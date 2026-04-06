इन 2 महिला क्रिकेटर्स ने कर ली शादी...क्रिकेट मैदान से शुरू हुई थी लव स्टोरी...प्यार के लिए छोड़ दिया देश

Amy Jones Marries Piepa Cleary: क्रिकेट मैदान से शुरू हुई लव स्टोरी ने 5 साल बाद शादी तक का सफर तय कर लिया है. 2 महिला क्रिकेटर्स एक-दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. बीते 4 अप्रैल को इंग्लैंड की स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज एमी जोंस और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पिपा क्लेरी ने शादी कर ली है. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हो गई हैं. खास बात ये है कि दोनों ही खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं, लेकिन उनका दिल एक-दूसरे के लिए धड़कता है.

एमी जोंस और पिपा क्लेरी की लव स्टोरी 5 साल पुरानी है. इन दोनों की पहली मुलाकात 2021 में ऑस्ट्रेलिया की मशहूर वीमेंस बिग बैश लीग (WBBL) के दौरान हुई थी, जब ये दोनों पर्थ स्कॉर्चर्स टीम के लिए एक साथ खेल रही थीं. ड्रेसिंग रूम साझा करते-करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई. धीरे-धीरे इश्क परवान चढ़ा और दोनों का एक-दूसरे से दूर रहना मुश्किल हो गया.

(@MidnightMusinng) July 23, 2024 Add Zee News as a Preferred Source

लॉन्ग डिस्टेंस खत्म करने के लिए पिपा ने छोड़ा अपना देश

एमी जोंस और पिपा क्लेरी दोनों अलग-अलग देशों में रहती हैं. इसलिए उनके रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस एक बड़ी चुनौती थी. ऐसे में पिपा क्लेरी ने अपने प्यार के लिए बड़ा कदम उठाया. वो साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इंग्लैंड शिफ्ट हो गईं. इंग्लैंड में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट थंडर और लंकाशर जैसी घरेलू टीमों के साथ अपना क्रिकेट करियर जारी रखा. फिलहाल ये दोनों लीस्टरशर में एक साथ रहती हैं.

सगाई से शादी तक का खूबसूरत सफर

दोस्ती से लेकर प्यार होने तक एमी और पिपा ने अपने रिश्ते को कभी छुपाया नहीं है. 2021 में मिलने के 3 साल बाद दोनों ने जुलाई 2024 में सगाई कर ली थी. फिर करीब डेढ़ साल बाद 4 अप्रैल 2026 को दोनों ने एक निजी समारोह में एक-दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया. शादी की तस्वीरों में दोनों खिलाड़ी बेहद खुश दिख रही हैं. फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.

ये महिला क्रिकेटर्स आपस में कर चुकी हैं शादी

पिपा और एमी जोंस की ये पहली महिला क्रिकेटर जोड़ी नहीं है, जिसने आपस में शादी की है. इससे पहले 4 ऐसी ही जोड़ियां पहले ही शादी कर चुकी हैं. नीचे पूरी लिस्ट दी गई है.

1. नैट स्किवर-ब्रंट और कैथरीन ब्रंट (इंग्लैंड)

2. डेन वान नीकेर्क और मारीज़ान कैप (दक्षिण अफ्रीका)

3. एमी सैटरथवेट और लिया ताहुहू (न्यूजीलैंड)

4. मेगन शुट और जेस होलिओक (ऑस्ट्रेलिया)

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