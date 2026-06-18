England Women Squad vs India Women Lords Test: भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच अगले महीने एक बेहद ऐतिहासिक मुकाबला खेला जाने वाला है. दोनों टीमें 10 जुलाई से क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले 'लॉर्ड्स' (Lord's) के मैदान पर इकलौता टेस्ट मैच खेलने उतरेंगी. इस 'मेडन टेस्ट' (लॉर्ड्स पर इंग्लैंड महिला टीम का पहला टेस्ट) के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने गुरुवार को अपनी 15 सदस्यीय मजबूत टीम का एलान कर दिया है.
स्टार ऑलराउंडर नैट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) इस ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट मैच में अपनी टीम की कप्तानी करने वाली पहली इंग्लिश महिला खिलाड़ी बनेंगी. खास बात यह है कि इसी महीने लॉर्ड्स के मैदान पर पुरुषों का 150वां टेस्ट मैच खेला गया था और अब महिला टीम यहां अपना पहला टेस्ट खेलकर इतिहास रचने जा रही है.
लॉर्ड्स टेस्ट के लिए चुनी गई इंग्लिश टीम में कप्तान नैट साइवर-ब्रंट के साथ कई धाकड़ और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. टीम में समरसेट की दिग्गज हीदर नाइट मौजूद हैं, जो अपना 15वां टेस्ट मैच खेलने की तैयारी में हैं. एम्मा लैंब और तेज गेंदबाज इजी वोंग की भी टीम में वापसी हुई है.
टीम में युवा खिलाड़ियों को भी बड़ा मौका दिया गया है. सरे की ऐलिस कैपसी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन और डरहम की मैडी विलियर्स टेस्ट डेब्यू की रेस में शामिल हैं. इसके अलावा लंकाशर की ग्रेस पॉट्स और एली थ्रेलकेल्ड इंग्लैंड के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने की उम्मीद कर रही हैं. ये पांचों खिलाड़ी उन 7 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो पिछले साल जनवरी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पिछले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थीं.
ईसीबी (ECB) की महिला क्रिकेट मैनेजिंग डायरेक्टर क्लेयर कॉनर ने टीम चयन पर खुशी जताते हुए कहा कि साइवर-ब्रंट की कप्तानी में एक बेहद संतुलित और मजबूत टीम चुनी गई है, जो लॉर्ड्स के मैदान पर महिला क्रिकेट के एक नए और सुनहरे अध्याय की शुरुआत करेगी.
यदि दोनों टीमों के टेस्ट इतिहास और हेड-टू-हेड आंकड़ों पर नजर डालें, तो भारतीय महिला टीम का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक 15 टेस्ट हो चुके हैं. भारत ने 3 जीते, जबकि इंग्लैंड ने 1 बार बाजी मारी. 11 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए हैं. इंग्लैंड की कोशिश होगी कि वो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अपने इस खराब रिकॉर्ड को सुधारे. वहीं हरमनप्रीत कौर की सेना अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहेगी.
नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, माया बूशे, ऐलिस कैपसी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, एमी जोन्स, हीदर नाइट, एम्मा लैंब, ग्रेस पॉट्स, एली थ्रेलकेल्ड, मैडी विलियर्स, इजी वोंग.
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, प्रतिका रावल, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदिनी शर्मा, हरलीन देयोल, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, स्नेह राणा.