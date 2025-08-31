वर्ल्ड कप से ऑलराउंडर का कटा पत्ता, कप्तान ने सेलेक्शन पर निकाली भड़ास, कहा- यह मुश्किल समय है..

Women's World Cup: एक तरफ मेन्स टीम में एशिया कप 2025 का माहौल बना हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ महिला विश्व कप 2025 के भी चर्चे तेज हैं. लगभग सभी टीमों के ऐलान हो चुके हैं. इस बीच एक कप्तान टीम के सेलेक्शन से नाखुश नजर आईं. उन्होंने अपने पसंदीदा ऑलराउंडर की अनुपस्थिति पर बड़ा बयान दिया है. महिला वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से होगा. इससे पहले इंग्लिश कैप्टन नेट सीवर ब्रंट ने बड़ा रिएक्शन दिया है.

क्या बोलीं ब्रंट?

आईसीसी नेट सीवर ब्रंट ने केट क्रॉस के ड्रॉप होने के बाद कहा, 'टीम से बाहर होना कभी भी अच्छा नहीं लगता और जिस खिलाड़ी ने लंबे समय तक टीम में अहम भूमिका निभाई हो. उसके लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे हालात कठिन होते हैं लेकिन इंग्लैंड टीम के तौर पर हम वहीं पहुंचना चाहते हैं. जहां हर बार टीम या प्लेइंग इलेवन चुनते समय बड़े फैसले लेने पड़ते हैं.'

टीम की मजबूती पर कही बात

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि एक तरह से यह हमारे समूह और स्क्वॉड की मजबूती को दर्शाता है. ऐसा जितना अधिक होगा, हमारी टीम उतनी ही बेहतर बनेगी. मैंने प्रैक्टिस में गेंदबाजी शुरू कर दी है. मेरा शरीर अब काफी अच्छा महसूस कर रहा है. योजना यही है कि विश्व कप में कुछ ओवर फेंकूं. खेल के हर पहलू में योगदान देना मुझे पसंद है. गेंद से एक बार फिर टीम के लिए योगदान दे पाना मुझे बेहद खुशी देगा.'

वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की महिला टीम

नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्सी स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज.