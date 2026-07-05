टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज, लंदन के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट, लॉर्ड्स की पिच का भी खुल गया राज

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच आज (5 जुलाई) भारतीय समय के अनुसार रात 8:00 बजे से लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यह मैच बहुत कांटेदार होने की उम्मीद है. ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में सबसे ज्यादा 6 बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.
इंग्लैंड की टीम की बात करें तो उसने सिर्फ एक बार साल 2009 में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. इसके अलावा वेस्टइंडीज (2016) और न्यूजीलैंड (2024) ने भी 1-1 बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है. इंग्लैंड ने अपनी घरेलू सरजमीं पर खेलते हुए आज तक टी20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं गंवाया है. इंग्लिश टीम ने घर में खेले सभी 11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. इस टी20 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड का प्रदर्शन लाजवाब रहा है और टीम अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंची है. बल्लेबाजी में इंग्लैंड की ओर से डैनी व्याट लगातार दमदार प्रदर्शन कर रही हैं.
डैनी व्याट टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 6 पारियों में 73 की औसत से खेलते हुए 294 रन बना चुकी हैं. वहीं, पिछले मुकाबले में कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने भी शानदार पारी खेली थी. गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन अपनी दमदार फॉर्म को पूरे टूर्नामेंट में बरकरार रखने में सफल रही हैं और वह खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड की ट्रंप कार्ड बन सकती हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने भी इस टी20 वर्ल्ड कप में गजब का प्रदर्शन किया है. कंगारू टीम ने सभी मुकाबले जीतकर आठवीं बार फाइनल का टिकट कटाया है. टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी एलिसा पेरी जबरदस्त फॉर्म में हैं. वह 6 मुकाबलों में 185 रन बना चुकी हैं. इसके साथ ही बेथ मूनी का बल्ला भी खूब चल रहा है. गेंदबाजी में कप्तान सोफी मोलिनेक्स 6 मुकाबलों में 10 विकेट निकाल चुकी हैं, जबकि जॉर्जिया वेयरहम ने भी 7 विकेट चटकाए हैं.
एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन में आज (5 जुलाई) मौसम पूरी तरह से साफ बने रहने की उम्मीद है. मैच में बारिश होने की आशंका सिर्फ 5 प्रतिशत है. यानी फैंस को पूरे 40 ओवर का रोमांचक फाइनल मैच देखने को मिलेगा. मैच के समय तापमान 18-20° सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि दिन में यह अधिकतम 26°सेल्सियस तक रहेगा, जो क्रिकेट के लिए बेहतरीन स्थिति होगी. ह्यूमिडिटी 55% से 65% के बीच रहने की उम्मीद है और दक्षिण-पश्चिम से चलने वाली हल्की हवाएं सीमर्स (तेज गेंदबाजों) के लिए कुछ मददगार साबित हो सकती हैं. पूरे 20 ओवर का मैच होने की उम्मीद है और मौसम की वजह से खेल में कोई रुकावट आने की संभावना नहीं है.
लॉर्ड्स के मैदान को तेज गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है. पिच में अच्छा बाउंस और हवाओं की वजह से शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को अच्छी स्विंग मिलती है. हालांकि, इस टी20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाज भी इस ग्राउंड पर काफी रन बटोरने में सफल रही हैं. इस मैदान पर खेले गए 16 टी20 मुकाबलों में से 8 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिली है, जबकि 7 मैचों में रनों का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है.
ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान लॉर्ड्स की पिच पर अच्छा उछाल और कैरी देखने को मिला है. उम्मीद है कि तेज गेंदबाजों को नई गेंद से शुरुआती मूवमेंट मिलेगी. जो बल्लेबाज क्रीज पर थोड़ा समय बिताते हैं, वे आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट्स खेल सकते हैं. इस टूर्नामेंट में अब तक लॉर्ड्स में तीन मैच खेले जा चुके हैं. पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 158 रहा है, जबकि इंग्लैंड का 186/7 इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर है. छोटी स्क्वेयर बाउंड्रीज भी आक्रामक बल्लेबाजी को बढ़ावा देती हैं, जिससे 160-170 का स्कोर एक मजबूत टोटल बन जाता है.