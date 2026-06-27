क्रिकेट से संन्यास के बाद बेसबॉल में किया डेब्यू...41 साल के तूफानी बॉलर ने रचा इतिहास, जिता चुका है वर्ल्ड कप

Liam Plunkett Professional Baseball Debut: एक तूफानी गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास के बाद अब बेसबॉल में डेब्यू किया है. ये कोई और नहीं बल्कि साल 2019 में इंग्लैंड को पहली बार 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार तेज गेंदबाज लियाम प्लंकेट हैं, जिन्होंने 41 साल की उम्र में बेसबॉल में डेब्यू कर हर किसी को चौंका दिया है. उन्होंने अमेरिका में अपना प्रोफेशनल बेसबॉल डेब्यू कर इतिहास रच दिया है.
लियाम प्लंकेट ने अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर 'पायनियर बेसबॉल लीग' में माइनर लीग टीम ओकलैंड बैलर्स (Oakland Ballers) के लिए अपना पहला आधिकारिक मैच खेला. इसके साथ ही वे दुनिया के उन चुनिंदा एथलीटों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने दो अलग-अलग खेलों में प्रोफेशनल स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है.
युबा-सटर फ्रीबर्ड्स के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में राइमोंडी पार्क में 1,878 फैंस मौजूद थे. प्लंकेट ने जैसे ही बेसबॉल थ्रो करने के लिए गेंद संभाली, पूरा मैदान उनके स्वागत में गूंज उठा. प्लंकेट ने मैच में कुल 5 पिच (थ्रो) फेंके और अपनी खतरनाक गति से फ्रीबर्ड्स के बल्लेबाज जोश डुआर्टे को तुरंत 'स्ट्राइकआउट' (क्रिकेट की भाषा में बोल्ड या आउट करना) कर दिया. हालांकि, प्लंकेट के इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम ओकलैंड बैलर्स को इस मुकाबले में 11-18 से करारी हार का सामना करना पड़ा.
ऐतिहासिक डेब्यू के बाद बीबीसी स्पोर्ट (BBC Sport) से बातचीत करते हुए लियाम प्लंकेट ने अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं बेसबॉल का प्रोफेशनल मैच खेलने वाला इतिहास का पहला इंग्लिश क्रिकेटर हूं. जाहिर है कि यह मेजर लीग बेसबॉल (MLB) से कुछ पायदान नीचे है, लेकिन यह कहना बेहद गर्व की बात है कि मैंने दुनिया के दो सबसे बड़े बैट-एंड-बॉल स्पोर्ट्स में एक प्रोफेशनल के रूप में खेला है.'
लियाम प्लंकेट को ओकलैंड बैलर्स ने पायनियर बेसबॉल लीग के 'मार्केटिंग प्लेयर एक्सेप्शन' नियम के तहत साइन किया है. यह खास नियम लीग की टीमों को अपने स्क्वाड में किसी एक ऐसे हाई-प्रोफाइल खिलाड़ी को शामिल करने की अनुमति देता है, जो मूल रूप से बेसबॉल का प्रॉस्पेक्ट न हो, बल्कि किसी दूसरे खेल का बड़ा स्टार हो.
प्लंकेट ने साफ किया कि वे क्रिकेट छोड़कर पूरी तरह बेसबॉल में करियर बनाने नहीं जा रहे हैं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'क्रिकेट की तुलना में बेसबॉल में बैटिंग का स्विंग पाथ बहुत अलग होता है, खासकर जब कोई 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से थ्रो कर रहा हो. मैं भी एक मॉन्स्टर होम रन (बेसबॉल का छक्का) मारना चाहता था, ताकि वह वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन अपने पहले मैच में स्ट्राइकआउट हासिल करना मेरे लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी.'
लियाम प्लंकेट इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन गेंदबाजों में गिने जाते हैं. लॉर्ड्स के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया साल 2019 वर्ल्ड कप का ऐतिहासिक फाइनल मैच उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आखिरी मुकाबला था. उन्होंने इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट मैचों में कुल 41 विकेट लिए. 89 वनडे मैचों में 135 विकेट, जबकि 22 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 25 विकेट लिए. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 201 विकेट दर्ज हैं.उन्होंने 2019 के वनडे विश्व कप में सिर्फ 7 मैच खेलकर 11 विकेट निकाले थे और इंग्लैंड को चैंपियन बनाने में अहम रोल अदा किया था.