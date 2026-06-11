विवादों से रही है बेन स्टोक्स की गहरी दोस्ती, कभी सौतेले बाप ने भाई-बहन पर बरसा दी थी ताबड़तोड़ गोलियां

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की विवादों के साथ गहरी दोस्ती रही है. बेन स्टोक्स हाल ही में अपने एक विवाद की वजह से मुसीबत में पड़ गए हैं. लॉर्ड्स के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली जीत के बाद बेन स्टोक्स और इंग्लैंड टीम ने पब और नाइट क्लब में जाकर खूब जश्न मनाया. इसी दौरान बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन एक विवाद में पड़ गए, जहां रग्बी टीम के खिलाड़ियों से बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की मारपीट तक हो गई.
यह विवाद अब तूल पकड़ चुका है और बेन स्टोक्स एक बार फिर जांच के घेरे में आ गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को इंग्लैंड टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया है और जो रूट को कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है. बेन स्टोक्स की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में की जाती है. बेन स्टोक्स अकेले दम पर इंग्लैंड को कई यादगार मुकाबले जिता चुके हैं. बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को ODI वर्ल्ड कप 2019 और T20 वर्ल्ड कप 2022 जिताने में भी बड़ा रोल निभाया है.
हालांकि, बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करने के लिए मशहूर स्टोक्स का विवादों से भी पुराना नाता रहा है. इस विवाद के बाद अब बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल करियर पर संकट के बादल छा गए हैं. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद बेन स्टोक्स के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब स्टोक्स किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में हैं. साल 2017 में भी इसी तरह नाइट क्लब में मारपीट में शामिल रहे थे. इस मुकाबले में मुकदमा तक दर्ज हो गया था. वहीं, 2013 में बेन स्टोक्स को जरूरत से अधिक शराब पीने की वजह से इंग्लैंड लायंस के दौरे से वापस भेज दिया गया था.
बेन स्टोक्स की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ बेहद मुश्किल रही थी. बेन स्टोक्स जब छोटे थे तो उनके माता-पिता उन्हें न्यूजीलैंड से इंग्लैंड लेकर आ गए. बेन स्टोक्स के परिवार के भयानक अतीत पर इंग्लैंड के मशहूर टेबलॉयड 'द सन' ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि बेन स्टोक्स के पिता से शादी करने से पहले उनकी मां डेब की पहली शादी से दो बच्चे थे, लेकिन 1988 में उनके जन्म से पहले उनके सौतेले भाई, चार साल के एंड्रयू और आठ वर्षीय बहन ट्रेसी की उनके सौतेले पिता रिचर्ड डन ने हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद बेन स्टोक्स की मां डेब ने रग्बी कोच गेरार्ड स्टोक्स से शादी की थी.
गेरार्ड स्टोक्स बेन स्टोक्स के पिता थे. बेन स्टोक्स का जन्म 1991 में हुआ था. बता दें कि रिचर्ड डन को पता चला कि उनकी पत्नी डेब की बेन स्टोक्स के पिता रग्बी कोच गेरार्ड स्टोक्स से दोस्ती हो गई है. इसी के बाद रिचर्ड डन ने इस वारदात को अंजाम दिया. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 12 साल के बेन स्टोक्स लेकर उनके माता-पिता न्यूजीलैंड से इंग्लैंड चले गए थे. वहां गेरार्ड ने रग्बी लीग क्लब में नौकरी शुरू कर दी थी.
स्टोक्स की मां डेब का पहले पति रिचर्ड डन से तलाक हो गया था, लेकिन जब रिचर्ड को पता चला कि डेब रग्बी कोच गेरार्ड स्टोक्स के साथ रिश्ते में हैं तो वह आपा खो बैठे. सप्ताह के अंत में दोनों बच्चे रिचर्ड के पास क्राइस्टचर्च स्थित घर गए हुए थे. तनाव में डन ने ट्रेसी और एंड्रयू को गोली मार दी और खुद भी आत्महत्या कर ली. रिचर्ड उस वक्त बेरोजगार थे. इससे पहले उन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया था. इस घटना से डेब को गहरा आघात लगा.
इंग्लैंड के मशहूर टेबलॉयड 'द सन' ने रिचर्ड की 49 वर्षीय बेटी जैकी डन के हवाले से रिपोर्ट की. जैकी ने कहा, 'मैं उस वक्त 18 साल की थी. मैं हैरान थी कि मेरे पिता ने उन दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी थी. इसकी याद भी भयावह है. टेबलॉयड ने न्यूजीलैंड के अखबार की लीड खबरों के फोटो भी प्रकाशित किए.' इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास में टीम के दिग्गज ऑलराउंडर्स की कहानी कुछ ऐसी ही रही है.
एंड्रयू फ्लिंटॉफ 2005 में एशेज सीरीज जीतने के बाद अधिक मात्रा में शराब पीने की वजह से विवादों में रहे थे. इसके साथ ही मैदान पर उनका आचरण हमेशा ही सुर्खियां का हिस्सा रहा. फ्लिंटॉफ से उपकप्तानी ले ली गई थी और उन पर एक मैच का बैन भी लगाया गया था. इंग्लैंड के एक और महान ऑलराउंडर इयान बॉथम भी 1986 में गांजा पीने की वजह से 63 दिनों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा निलंबित कर दिए गए थे.