क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा... मुरलीधरन नहीं, इस गेंदबाज के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा 4204 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Unique and Unbreakable Cricket Record: दुनियाभर के ज्यादातर क्रिकेट फैंस को यह लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के नाम पर दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक गेंदबाज ऐसा है, जो मुथैया मुरलीधरन से भी ज्यादा विकेट हासिल कर चुका है. भले ही मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1347 विकेट चटकाए हैं. हालांकि फिर भी वह एक मामले में इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर विल्फ्रेड रोड्स से बहुत पीछे हैं. विल्फ्रेड रोड्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4204 विकेट चटका चुके हैं.

क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा

यह एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटेगा. भले ही विल्फ्रेड रोड्स का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बना, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वह श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन से भी बहुत आगे हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विल्फ्रेड रोड्स ने 4204 विकेट झटके हैं. विल्फ्रेड रोड्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गेंदबाजी करते हुए 287 पांच विकेट हॉल और 68 बार एक मैच में 10 या उससे विकेट लिए हैं. विल्फ्रेड रोड्स ने इंग्लैंड के लिए 58 टेस्ट मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 127 विकेट चटकाए हैं.

53 साल की उम्र तक क्रिकेट खेला

विल्फ्रेड रोड्स ने इसके अलावा 1110 फर्स्ट क्लास मैचों में 39969 रन भी बनाए हैं, जिसमें 58 शतक और 197 अर्धशतक शामिल हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विल्फ्रेड रोड्स का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 267 रन है. इस महान ऑलराउंडर ने इंग्लैंड के लिए 58 टेस्ट मैचों में 2325 रन बनाए हैं. विल्फ्रेड रोड्स ने 53 साल की उम्र तक क्रिकेट खेला. विल्फ्रेड रोड्स का ओवरऑल क्रिकेट करियर 32 साल लंबा रहा है. विल्फ्रेड रोड्स ने 1898 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू और 1899 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. विल्फ्रेड रोड्स ने 1 जून 1899 को नॉटिंघम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के जरिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया था. विल्फ्रेड रोड्स का जन्म 1877 में और मृत्यु 1973 में हुई थी.

विकेट लेने के मामले में मुरलीधरन भी विल्फ्रेड रोड्स से बहुत पीछे

मुथैया मुरलीधरन के डोमेस्टिक क्रिकेट के विकेट्स और इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी विकेट्स को भी मिला दिए जाएं तो उसका जोड़ 3600 से भी कम है. वहीं, विल्फ्रेड रोड्स ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 4204 विकेट और टेस्ट करियर में 127 विकेट झटके हैं. श्रीलंका के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1347 विकेट झटके हैं. इस धुरंधर ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट और वनडे क्रिकेट में 534 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन ने 13 विकेट हासिल किए थे. मुथैया मुरलीधरन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1374 विकेट, LIST-A क्रिकेट में 682 विकेट और टी20 क्रिकेट में 179 विकेट हासिल किए थे.