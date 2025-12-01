Advertisement
trendingNow13024639
Hindi Newsक्रिकेट

क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा... मुरलीधरन नहीं, इस गेंदबाज के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा 4204 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Unique and Unbreakable Cricket Record: ​एक गेंदबाज ऐसा है, जो मुथैया मुरलीधरन से भी ज्यादा विकेट हासिल कर चुका है. भले ही मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1347 विकेट चटकाए हैं. हालांकि फिर भी वह एक मामले में इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर विल्फ्रेड रोड्स से बहुत पीछे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 01, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा... मुरलीधरन नहीं, इस गेंदबाज के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा 4204 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Unique and Unbreakable Cricket Record: दुनियाभर के ज्यादातर क्रिकेट फैंस को यह लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के नाम पर दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है. एक गेंदबाज ऐसा है, जो मुथैया मुरलीधरन से भी ज्यादा विकेट हासिल कर चुका है. भले ही मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1347 विकेट चटकाए हैं. हालांकि फिर भी वह एक मामले में इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर विल्फ्रेड रोड्स से बहुत पीछे हैं. विल्फ्रेड रोड्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4204 विकेट चटका चुके हैं.

क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा

यह एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटेगा. भले ही विल्फ्रेड रोड्स का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बना, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वह श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन से भी बहुत आगे हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विल्फ्रेड रोड्स ने 4204 विकेट झटके हैं. विल्फ्रेड रोड्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गेंदबाजी करते हुए 287 पांच विकेट हॉल और 68 बार एक मैच में 10 या उससे विकेट लिए हैं. विल्फ्रेड रोड्स ने इंग्लैंड के लिए 58 टेस्ट मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 127 विकेट चटकाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

53 साल की उम्र तक क्रिकेट खेला

विल्फ्रेड रोड्स ने इसके अलावा 1110 फर्स्ट क्लास मैचों में 39969 रन भी बनाए हैं, जिसमें 58 शतक और 197 अर्धशतक शामिल हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विल्फ्रेड रोड्स का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 267 रन है. इस महान ऑलराउंडर ने इंग्लैंड के लिए 58 टेस्ट मैचों में 2325 रन बनाए हैं. विल्फ्रेड रोड्स ने 53 साल की उम्र तक क्रिकेट खेला. विल्फ्रेड रोड्स का ओवरऑल क्रिकेट करियर 32 साल लंबा रहा है. विल्फ्रेड रोड्स ने 1898 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू और 1899 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. विल्फ्रेड रोड्स ने 1 जून 1899 को नॉटिंघम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच के जरिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया था. विल्फ्रेड रोड्स का जन्म 1877 में और मृत्यु 1973 में हुई थी.

विकेट लेने के मामले में मुरलीधरन भी विल्फ्रेड रोड्स से बहुत पीछे

मुथैया मुरलीधरन के डोमेस्टिक क्रिकेट के विकेट्स और इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी विकेट्स को भी मिला दिए जाएं तो उसका जोड़ 3600 से भी कम है. वहीं, विल्फ्रेड रोड्स ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में 4204 विकेट और टेस्ट करियर में 127 विकेट झटके हैं. श्रीलंका के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1347 विकेट झटके हैं. इस धुरंधर ने टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट और वनडे क्रिकेट में 534 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मुथैया मुरलीधरन ने 13 विकेट हासिल किए थे. मुथैया मुरलीधरन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1374 विकेट, LIST-A क्रिकेट में 682 विकेट और टी20 क्रिकेट में 179 विकेट हासिल किए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Wilfred Rhodes

Trending news

क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
India Navy
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
india fertility rate
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
Tamil Nadu
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
family man 3
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
Parliament Winter Session 2025 Live: SIR पर टकराव... संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; मीडिया को संबोधित करेंगे PM मोदी, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session 2025 Live: SIR पर टकराव... संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; मीडिया को संबोधित करेंगे PM मोदी, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
festivals in December
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
LPG Updated Price
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
हॉस्टल जाकर पत्नी को दरांती से रेत डाला, बॉडी के साथ पोस्ट की सेल्फी; सोच थी घिनौनी
murder
हॉस्टल जाकर पत्नी को दरांती से रेत डाला, बॉडी के साथ पोस्ट की सेल्फी; सोच थी घिनौनी