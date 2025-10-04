रविवार को महाभिड़ंत से पहले अनोखी घटना, टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में घुसा ये जीव, मची खलबली

भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले मैच से पहले एक अजीबोगरीब घटना सामने आई. भारत-पाकिस्तान के बीच ये मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होना है. वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में ये मुकाबला 5 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस मैच से पहले 3 अक्टूबर यानी आज शुक्रवार की शाम टीम इंडिया कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही थी. प्रैक्टिस सेशन के दौरान मैदान में अचानक एक सांप घुस आया, जिसके बाद प्रैक्टिस कर रही टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच खलबली मच गई.

प्रैक्टिस के दौरान घुसा सांप

गौरतलब है कि जब टीम इंडिया मैदान पर प्रैक्टिस कर रही थी, तभी भारतीय प्लेयर्स नेट्स की तरफ बढ़ी और एक भूरे रंग का सांप नजर आया. इस सांप के बारे में मैदानकर्मी ने कहा, " यह ना ही जहरीला है और ना ही काटता है. यह एक 'गरंडिया' है. "बस चूहे ढूंढता है. यह सांप नालियों और स्टैंड के करीब रेंगता हुआ पाया गया. टीम इंडिया की सभी महिला खिलाड़ी बड़ी ही गंभीरता से सांप को देख रही थी. वहां उनके साथ स्टॉफ के लोग भी मौजूद थे.

आज तक नहीं जीत पाई है पाक

रविवार को महाभिडंत है. बता दें कि भारतीय महिला टीम से आज तक पाकिस्तान की टीम वनडे क्रिकेट में जीत नहीं पाई है. दोनों टीमें साल 2005 से 2012 तक 11 बार आपस में टकराई हैं, लेकिन हर बार जीत टीम इंडिया की ही हुई है. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा की इस बार भी भारतीय महिला टीम का ही पलड़ा भारी है. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा जीत किसकी होती है.

हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी

भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को करारी शिकस्त दी थी. वहीं पाकिस्तान को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में दोनों टीमों में टीम इंडिया काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच विवाद थमने के नाम नहीं ले रहा है. सभी की नजरें कल टॉस होने के बाद दोनों टीमों के कप्तानों पर होंगी. देखना दिलचस्प होगा भारत-पाक एशिया कप के दौरान हुई हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी के बाद भारतीय महिला टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाती है या नहीं.

