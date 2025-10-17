Advertisement
17 छक्के, 4 चौके... 71 गेंदों में बरसाए थे ताबड़तोड 148 रन, इस बल्लेबाज से थर-थर कांप रहे थे गेंदबाज, ऐतिहासिक रिकॉर्ड

Eoin Morgan 17 Sixes World Record: क्रिकेट इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया, जब क्रिकेट की बाउंड्री छोटी पड़ गई. ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर एक कप्तान ने बल्ला नहीं, मानो कोई तोप उठा ली थी. उन्होंने गेंदबाजों की हर गेंद को हवा में उछाला और गेंद स्टेडियम के पार जाकर गिरी. उस विस्फोटक बल्लेबाज ने 71 गेंदों में 148 रन बनाते हुए अकेले 17 बार गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाया और दुनिया के सारे छक्के मारने वाले दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:43 PM IST
Eoin Morgan World Record: क्रिकेट की दुनिया में आज भी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन का एक तूफानी रिकॉर्ड कायम है. यह बात है 2019 वर्ल्ड कप की, जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 71 गेंदों पर 148 रन ठोक डाले थे. इस पारी में मॉर्गन ने अकेले 17 छक्के जड़े थे, जो वनडे क्रिकेट की एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं. उन्होंने क्रिस गेल, रोहित शर्मा और एबी डिविलियर्स जैसे धुरंधरों का 16 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया था. मॉर्गन अब संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनका यह धुआंधार कीर्तिमान अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है. 

तूफानी पारी से रचा इतिहास
मैनचेस्टर में खेले गए इस मुकाबले में मॉर्गन ने महज 71 गेंदों पर 148 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली. उनकी इस पारी की सबसे बड़ी खासियत छक्के थे. मॉर्गन ने सिर्फ चौके और छक्कों से 118 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 17 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. उन्होंने अपने कुल 148 रनों में से 102 रन केवल हवाई फायर से बटोरे.

क्रिस गेल और रोहित शर्मा का तोड़ा था रिकॉर्ड
इससे पहले वनडे की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड 16 छक्कों का था, जो संयुक्त रूप से क्रिस गेल (जिम्बाब्वे के खिलाफ, 2015), रोहित शर्मा (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2013) और एबी डिविलियर्स (वेस्टइंडीज के खिलाफ, 2015) के नाम दर्ज था. मॉर्गन ने 17वां छक्का लगाते ही इन सभी धुरंधरों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया.

चोट के बावजूद तूफानी शतक
इस रिकॉर्ड तोड़ पारी को और भी यादगार बनाने वाली बात यह थी कि मॉर्गन ने यह शतक कमर में हल्की तकलीफ के बावजूद जड़ा. उन्होंने सिर्फ 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे तेज शतकों में से एक है. मॉर्गन की इस आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट खोकर 397 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने मिलकर कुल 25 छक्के लगाए, जो किसी भी एकदिवसीय पारी में टीम द्वारा लगाए गए सबसे अधिक छक्कों का भी एक नया विश्व रिकॉर्ड है.

मॉर्गन के इस करिश्माई प्रदर्शन ने न केवल इंग्लैंड को अफगानिस्तान पर 150 रनों की विशाल जीत दिलाई थी, बल्कि उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की सूची में भी शीर्ष पर ला खड़ा कर दिया.

