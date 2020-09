इस देश का ऐतिहासिक फैसला, महिला और पुरुष फुटबॉल टीम के सदस्यों को मिलेगा समान वेतन

नई दिल्ली. पूरी दुनिया में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी को लेकर कई तरह की बात कि जाती है और इस लैंगिक भेदभाव को हटाकर पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले, इसके लिए कई कई कोशिशें की जा रही हैं. खेल जगत की बात करें तो भारत में भी कई बार यह सवाल उठ चुके है कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों का भुगतान समान होना चाहिए.

सिर्फ भारत ही नहीं अन्य कई देशों में भी इसकी लड़ाई जारी है. इसी बीच ब्राजील ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन ने महिला टीम को पुरुष टीम के बराबर वेतन देने का फैसला किया है. यानी नेशनल टीम की ओर से खेलते हुए पुरूष और महिलाओं को एक बराबर वेतन दिया जाएगा.

Hats off to @CBF_Futebol

Not only has it put @DudaLuizelli & @PelleAline in major roles within Brazilian women's football, but it has announced that female & male players will be paid the same while on international duty

September 3, 2020