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Hindi Newsक्रिकेटसनराइजर्स के गेंदबाजों ने सीएसके के जबड़े से छीन ली जीत, मलिंगा-रेड्डी ने पलटा मैच, चेन्नई की चौथी हार

सनराइजर्स के गेंदबाजों ने सीएसके के जबड़े से छीन ली जीत, मलिंगा-रेड्डी ने पलटा मैच, चेन्नई की चौथी हार

SRH vs CSK: आईपीएल 2026 के 27वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हरा दिया. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए थे. इसके जवाब में सीएसके 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी. इस शानदार जीत के बाद ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर पहुंच गई है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:46 PM IST
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सनराइजर्स के गेंदबाजों ने सीएसके के जबड़े से छीन ली जीत, मलिंगा-रेड्डी ने पलटा मैच, चेन्नई की चौथी हार

SRH vs CSK Highlights: आईपीएल 2026 के 27वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रनों से हरा दिया. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए थे. इसके जवाब में सीएसके 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी. इस शानदार जीत के बाद ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे स्थान पर पहुंच गई है.

सनराइजर्स की जीत में श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा का अहम योगदान रहा. दाएं हाथ के गेंदबाज ने अपने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए. उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान और मैथ्यू शॉर्ट को पवेलियन की राह दिखाकर चेन्नई सुपर किंग्स की कमर तोड़ दी. आईपीएल में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे साकिब हुसैन ने फिर प्रभावित किया और 4 ओवर में 32 रन देकर शिवम दुबे का अहम विकेट चटकाया. ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी गेंद से दम दिखाते हुए 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट झटके.

सनराइजर्स की जीत में चमके ये 4 खिलाड़ी

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली इस जीत में सनराइजर्स हैदराबाद के 4 खिलाड़ियों का अहम रोल रहा. बल्ले से अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने प्रभावित किया. अभिषेक ने 22 गेंदों पर 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. वहीं क्लासेन ने 39 गेंदों पर 59 रन बनाए. सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रनों का स्कोर खड़ा किया.

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लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. संजू सैमसन सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का फ्लॉप शो जारी रहा और वो 19 रन बनाकर चलते बने. उसके बाद आयुष म्हात्रे ने तूफानी पारी खेलकर चेन्नई की वापसी कराई. 19 साल के बल्लेबाज ने 13 गेंदों पर 30 रनों की आतिशी पारी खेली. चेन्नई ने पहले 6 ओवर में 76 रन बना लिए थे. मैच उनके कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद सनराइजर्स के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की.

मलिंगा-नीतीश की शानदार गेंदबाजी

नीतीश कुमार रेड्डी ने खतरनाक अंदाज में खेल रहे आयुष म्हात्रे को आउट किया और उसके बाद मैच का रुख बदल गया. ईशान मलिंगा ने भी 3 विकेट लेकर चेन्नई को बैकफुट पर धकेला. आईपीएल में अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे साकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे की जोड़ी ने फिर प्रभावित किया. ओवरऑल सनराइजर्स के सभी गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई के जबड़े से जीत छीन ली. 

कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल?

SRH बनाम CSK मैच के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल मच गई. इस सीजन में चौथी हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 7वें स्थान पर है. वहीं, लगातार दो और ओवरऑल 3 मुकाबले जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद चौथे नंबर पर पहुंच गई है. पंजाब किंग्स पहले और आरसीबी दूसरे स्थान पर है. दिन के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराने वाली दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल 5वें स्थान पर है. 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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