ETPL 2026: गुरु-चेले की जोड़ी फिर साथ, राहुल द्रविड़ की टीम से खेलेंगे अश्विन, मिली दोहरी जिम्मेदारी

R Ashwin Joins Dublin Guardians: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस वक्त चर्चा में हैं. वजह है उन्हें मिली दोहरी जिम्मेदारी, जिसके तहत वह यूरोप में मैदान पर उतरेंगे. इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल (IPL) से संन्यास लेने के बाद 39 साल के अश्विन को यूरोपियन टी20 लीग (ETPL) की फ्रेंचाइजी 'डबलिन गार्डियंस' ने अपना कप्तान और मेंटॉर बनाया है. दिलचस्प बात यह है कि इस टीम के मालिक कोई और नहीं, बल्कि भारत के पूर्व महान बल्लेबाज और टी20 वर्ल्ड कप विजेता कोच राहुल द्रविड़ हैं.
साल 2025 सीजन के बाद आईपीएल को अलविदा कहने वाले रविचंद्रन अश्विन के लिए किसी ग्लोबल टी20 लीग में यह दूसरा बड़ा करार है. अश्विन फिलहाल अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट (MLC 2026) में सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं. हालांकि, लॉस एंजिलिस नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में वह 2 ओवर में 24 रन देकर कोई विकेट नहीं ले पाए थे.
इससे पहले अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL 2025-26) के लिए सिडनी थंडर के साथ डील साइन की थी, लेकिन घुटने की चोट के कारण उन्हें ऐन वक्त पर टूर्नामेंट से नाम वापस लेना पड़ा था. अब वह पूरी तरह फिट होकर द्रविड़ की टीम के साथ नई पारी की शुरुआत करेंगे.
यूरोपियन टी20 लीग (ETPL) क्रिकेट के इतिहास में एक बेहद खास और अनोखा कदम है. यह यूरोप की पहली ऐसी मल्टी-कंट्री फ्रेंचाइजी टी20 लीग है, जिसे आईसीसी से आधिकारिक मंजूरी मिली है.
इस लीग की शुरुआत क्रिकेट आयरलैंड, क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन (नीदरलैंड्स) की आपसी साझेदारी से हुई है. यह टूर्नामेंट 26 अगस्त से 20 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा. इस दौरान 6 अलग-अलग यूरोपीय शहरों डबलिन, बेलफास्ट, एडिनबर्ग, ग्लासगो, रॉटरडैम और एम्स्टर्डम में मुकाबले खेले जाएंगे.
यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की टीमें
इस 6 टीमों वाली फ्रेंचाइजी लीग में सिर्फ अश्विन ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के कई और बड़े नामी सितारे मैदान पर चौके-छक्के बरसाते नजर आएंगे. अश्विन की टीम डबलिन गार्डियंस के अलावा अन्य फ्रेंचाइजी ने भी फाफ डु प्लेसिस, हेनरिक क्लासेन, स्टीव स्मिथ, टिम डेविड और मिचेल मार्श जैसे हाई-प्रोफाइल खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है.