Advertisement
trendingNow13114149
Hindi Newsक्रिकेटT20 विश्व कप के बीच ICC रैंकिंग में भूचाल, अभिषेक का जलवा बरकरार, किशन की टॉप 10 में धमाकेदार एंट्री

T20 विश्व कप के बीच ICC रैंकिंग में भूचाल, अभिषेक का जलवा बरकरार, किशन की टॉप 10 में धमाकेदार एंट्री

आईसीसी ने बुधवार को अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कई सारे बड़े फेरबदल किए हैं.  इन दिनों भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप खेला जा रहा है. जिसमें टीम इंडिया,श्रीलंका , वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को मिलाकर कुल 8 टीमें सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. स बात ये है कि इस लिस्ट में टी 20 वर्ल्ड कप में तबाही मचाने वाले ईशान किशन ने धमाकेदार एंट्री मारी है और वह टॉप 10 में आ गए हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 18, 2026, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ishan kishan
Ishan kishan

आईसीसी ने बुधवार को अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कई सारे बड़े फेरबदल किए हैं.  इन दिनों भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप खेला जा रहा है. जिसमें टीम इंडिया,श्रीलंका , वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को मिलाकर कुल 8 टीमें सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. बहरहाल, हम यहां पर बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के बारे में, जिसमें ढेर सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला है. लगातार फ्लॉप शो के बावजूद भी अभिषेक शर्मा नंबर 1 पायदान पर कायम हैं. खास बात ये है कि इस लिस्ट में टी 20 वर्ल्ड कप में तबाही मचाने वाले ईशान किशन ने धमाकेदार एंट्री मारी है और वह टॉप 10 में आ गए हैं. वहीं, लिस्ट में 2 और भारतीय बल्लेबाजों का नाम शामिल हैं. भारतीय खिलाड़ियों को जलवा आईसीसी रैंकिंग में कायम है. चलिए एक नजर मारते हैं ताजा आईसीसी मेंस बल्लेबाजी रैंकिंग पर.

लगातार फ्लॉप शो बावजूद नंबर 1
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मौजूदा टी20 विश्व कप में खेले 3 में से 2 मुकाबलों में खाता भी नहीं खोल सके हैं. उनका फ्लॉप शो लगातार जारी है और पाक के खिलाफ तो उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था. इसके बावजूद अभिषेक शर्मा आईसीसी मेंस टी20I रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर कायम हैं. अभिषेक 891 रेटिंग के साथ शीर्ष पर कायम हैं.

लिस्ट में किशन की एंट्री
भारत  के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन को टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल की जगह टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह मिली थी.उसके बाद से किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में जमकर रन बरसाया और विश्व कप में उनका बल्ला तो आग उगल रहा है. किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में 77 रनों की तूफानी पारी खेली. अब उन्हें आईसीसी ने भी इनाम दिया और वह मेंस टी20 रैंकिंग में 732 रेटिंग के साथ 8वें पायदान पर आ गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा
लिस्ट में तिलक वर्मा 751 रेटिंग के साथ चौथे पायदान पर कायम हैं. वहीं, भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 747 रेटिंग के साथ 6वें पायदान पर काबिज हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से तबाही मचाने वाले मैच विनिंग पारी खेलने वाले पथुम निसांका 786 रेटिंग के साथ तीसरे पायदान पर आ चुके हैं. वहीं, 808 रेटिंग के साथ फिल साल्ट दूसरे नंबर पर कायम हैं.

ये भी पढ़ें: 2007 से 2026 तक भारत-पाक टी20 वर्ल्ड कप में छाया ये दिग्गज, जीते हैं सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Abhishek SharmaIshan KishanTilak VermaSuryakumar Yadav

Trending news

पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव