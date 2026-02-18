T20 विश्व कप के बीच ICC रैंकिंग में भूचाल, अभिषेक का जलवा बरकरार, किशन की टॉप 10 में धमाकेदार एंट्री

आईसीसी ने बुधवार को अपनी ताजा रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कई सारे बड़े फेरबदल किए हैं. इन दिनों भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टी20 विश्व कप खेला जा रहा है. जिसमें टीम इंडिया,श्रीलंका , वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को मिलाकर कुल 8 टीमें सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. बहरहाल, हम यहां पर बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के बारे में, जिसमें ढेर सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला है. लगातार फ्लॉप शो के बावजूद भी अभिषेक शर्मा नंबर 1 पायदान पर कायम हैं. खास बात ये है कि इस लिस्ट में टी 20 वर्ल्ड कप में तबाही मचाने वाले ईशान किशन ने धमाकेदार एंट्री मारी है और वह टॉप 10 में आ गए हैं. वहीं, लिस्ट में 2 और भारतीय बल्लेबाजों का नाम शामिल हैं. भारतीय खिलाड़ियों को जलवा आईसीसी रैंकिंग में कायम है. चलिए एक नजर मारते हैं ताजा आईसीसी मेंस बल्लेबाजी रैंकिंग पर.

लगातार फ्लॉप शो बावजूद नंबर 1

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मौजूदा टी20 विश्व कप में खेले 3 में से 2 मुकाबलों में खाता भी नहीं खोल सके हैं. उनका फ्लॉप शो लगातार जारी है और पाक के खिलाफ तो उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था. इसके बावजूद अभिषेक शर्मा आईसीसी मेंस टी20I रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर कायम हैं. अभिषेक 891 रेटिंग के साथ शीर्ष पर कायम हैं.

लिस्ट में किशन की एंट्री

भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन को टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल की जगह टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह मिली थी.उसके बाद से किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में जमकर रन बरसाया और विश्व कप में उनका बल्ला तो आग उगल रहा है. किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में 77 रनों की तूफानी पारी खेली. अब उन्हें आईसीसी ने भी इनाम दिया और वह मेंस टी20 रैंकिंग में 732 रेटिंग के साथ 8वें पायदान पर आ गए हैं.

भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

लिस्ट में तिलक वर्मा 751 रेटिंग के साथ चौथे पायदान पर कायम हैं. वहीं, भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव 747 रेटिंग के साथ 6वें पायदान पर काबिज हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से तबाही मचाने वाले मैच विनिंग पारी खेलने वाले पथुम निसांका 786 रेटिंग के साथ तीसरे पायदान पर आ चुके हैं. वहीं, 808 रेटिंग के साथ फिल साल्ट दूसरे नंबर पर कायम हैं.

