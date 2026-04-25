DC vs PBKS: 6, 4, 4, 4, 4, 6... हर गेंद पर बाउंड्री और 28 रन का ओवर, भूखे शेर की तरह बॉलर पर टूटा ये बल्लेबाज, दिन में दिखाए तारे

DC vs PBKS: आईपीएल 2026 में वीकेंड पर रोमांच का तड़का लगना शुरू हो चुका है. शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. केएल राहुल और नितीश राणा ने आतिशी अंदाज में बैटिंग की. मुकाबले में एक ऐसा भी ओवर देखने को मिला, जिसमें हर गेंद पर बाउंड्री देखने को मिली. केएल राहुल और नितीश राणा भूखे शेर की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़े. ऑस्ट्रेलिया के धांसू गेंदबाज जेवियर बार्टलेट को नितीश राणा ने दिन में तारे दिखा दिए.

दोनों ने ठोकी फिफ्टी

पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली ने अपना पहला विकेट पथुम निसांका के रूप में जल्दी गंवा दिया. लेकिन इसके बाद चौकों-छक्कों का तूफान देखने को मिला. पंजाब किंग्स के बल्लेबाज विकेट की भीख मांगते नजर आए. केएल राहुल ने आतिशी अंदाज में महज 47 गेंद में सेंचुरी पूरी की. इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 12 चौके जमाए. वहीं, दूसरे छोर से नितीश राणा की भी आतिशी बल्लेबाजी जारी रही. उन्होंने जेवियर बार्टलेट को टारगेट किया और 28 रन ठोक डाले.

हर गेंद पर दिखी बाउंड्री

राणा ने बार्टलेट के ओवर में हर गेंद पर बाउंड्री जमाई. पहले छक्के से शुरुआत की और फिर लगातार 4 चौके जमाए. आखिरी गेंद पर नितीश राणा ने फिर छक्का जमाया. इस तरह से उन्होंने इस ओवर में 28 रन ठोके और अपना अर्धशतक ताबड़तोड़ अंदाज में पूरा किया. दिल्ली की टीम ने महज 16 ओवर में ही 200 का आंकड़ा पार कर लिया. दोनों बल्लेबाजों के बीच आतिशी अंदाज में शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली. केएल राहुल ने इस शतक के साथ ऑरेंज कैप पर भी कब्जा जमा लिया है. बार्टलेट के नाम महज 3 ओवर में 52 रन खर्च करने के शर्मनाक आंकड़े दर्ज हुए.

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IPL 2026 का सबसे महंगा ओवर किसके नाम?

आईपीएल 2026 के सबसे महंगे ओवर की बात करें तो एडेन मारक्रम के नाम है. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में अपने ओवर में 32 रन खर्च कर दिए थे. कूपर कोनोली और प्रियांश आर्या उस दौरान क्रीज पर थे. दूसरे नंबर पर शर्मनाक रिकॉर्ड जिमी ओवरटन के नाम था, जिनपर टिम डेविड कहर बनकर बरसे थे और 30 रन ठोक डाले थे. इसके बाद जेवियर बार्टलेट का नाम आता है. वहीं, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवर की बात करें तो प्रशांत परमेश्वरन पर क्रिस गेल ने 37 रन ठोक दिए थे. 2011 आईपीएल में ये रिकॉर्ड बना था.