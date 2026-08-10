सौरव गांगुली और पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी; 6 महीनों से मिल रहे थे खत, पहले नहीं लिया था सीरियस

Sourav Ganguly Receive Death Threats: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है. बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने इसे लेकर कोलकाता पुलिस से शिकायत की है. पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है, जिसमें पत्रों की सामग्री, कूरियर का रास्ता और भेजने वाले से जुड़े मोबाइल नंबर की बारीकी से जांच की जा रही है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, गांगुली ने शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले कुछ महीनों में उन्हें कई धमकी भरे पत्र मिले, जिनमें से एक में उन्हें और उनकी पत्नी डोना को खत्म करने की बात कही गई थी. सोमवार को गांगुली के कार्यालय में एक और ताजा पत्र मिलने के बाद दक्षिण कोलकाता के ठाकुरपुकुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई.
कथित तौर पर ये पत्र पिछले छह महीनों से आ रहे थे, लेकिन शुरू में इन्हें केवल प्रशंसकों की नाराजगी मानकर गंभीरता से नहीं लिया गया था. हालांकि, सोमवार को उनके कार्यालय को मिले दो पत्रों में गांगुली, उनकी पत्नी और उनके करीबी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की स्पष्ट धमकियां दी गई थीं. इसके बाद उनके मैनेजर ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ता पत्रों की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि भेजने वाले की पहचान और उसके मकसद का पता लगाया जा सके. पुलिस पत्रों के स्रोत और कूरियर के जरिए उनके आने के रास्ते का पता लगा रही है ताकि दोषी व्यक्ति तक पहुंचा जा सके. प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि ये पत्र उत्तर 24 परगना जिले के बेलघरिया के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा कूरियर के माध्यम से भेजे गए हो सकते हैं. पुलिस ने उस सिम कार्ड की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है जिसका उपयोग भेजने वाले ने किया था और संबंधित कूरियर एजेंसी से भी जानकारी मांगी है.
कोलकाता पुलिस के जासूस इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या ये सभी पत्र एक ही व्यक्ति ने भेजे हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है. पुलिस ने कूरियर सेवा के कर्मचारियों से पूछताछ की है और एक मोबाइल नंबर को ट्रैक किया है, जिसे खोजने के प्रयास जारी हैं. गौरतलब है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने गांगुली की सुरक्षा श्रेणी को Z से घटाकर Y कर दिया था.