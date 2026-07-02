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जेल जाएगा ये पूर्व क्रिकेटर, नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट के सामने कबूला गुनाह

Ex-Big Bash player Aaron Summers: पूर्व होबार्ट हरिकेन्स क्रिकेटर आरोन विलियम समर्स ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. इससे पहले पिछले साल सितंबर में समर्स ने खुद को बेकसूर बताया था, लेकिन शुक्रवार दोपहर होबार्ट के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका बदलते हुए दो काउंट यौन शोषण और एक काउंट ग्रूमिंग के आरोपों को स्वीकार कर लिया.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 02, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:27 PM IST
जेल जाएगा ये पूर्व क्रिकेटर, नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट के सामने कबूला गुनाह
Image Credit: Aaron Summers faces jail for child sexual abuseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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