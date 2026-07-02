जेल जाएगा ये पूर्व क्रिकेटर, नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट के सामने कबूला गुनाह

Ex-Big Bash player Aaron Summers: ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में खेल चुके पूर्व तेज गेंदबाज आरोन विलियम समर्स इस वक्त चर्चा में हैं. उनका नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और ग्रूमिंग के मामले में जेल जाना तय हो गया है. होबार्ट हरिकेन्स के इस पूर्व खिलाड़ी ने तस्मानिया की सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख बदलते हुए बच्चों के यौन शोषण से जुड़े गंभीर आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दिया है. इस मामले में अब तस्मानिया की सुप्रीम कोर्ट अगस्त महीने में उनकी अंतिम सजा (Sentencing) का ऐलान करेगी.
यह पूरा मामला जनवरी 2018 का है, जब समर्स होबार्ट हरिकेन्स टीम का हिस्सा थे. इससे पहले पिछले साल सितंबर में उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था, लेकिन जून के आखिरी सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी याचिका बदल दी और गुनाह कबूल कर लिया.
सोशल मीडिया पर संपर्क और स्कूल में शोषण
अदालत में पेश की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह घटना 16 जनवरी 2018 को होबार्ट में हुई थी. तब 21 वर्षीय तेज गेंदबाज समर्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक 15 साल की नाबालिग लड़की से संपर्क बढ़ाया था. इसके बाद समर्स रात के समय उसे उसके घर के पास से अपनी कार में बैठाकर एक स्थानीय स्कूल ले गए, जहां उन्होंने नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया. इस घटना के बाद जनवरी 2021 तक सोशल मीडिया पर लगातार संपर्क में रहने के कारण उन पर ग्रूमिंग का आरोप भी सिद्ध हुआ है, जिसका मतलब होता है कि किसी नाबालिग को यौन शोषण या अन्य प्रकार के अपराध के लिए तैयार करना.
यह पहली बार नहीं है जब आरोन समर्स बच्चों से जुड़े यौन अपराधों में दोषी पाए गए हैं. इससे पहले मई 2021 में ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (AFP) ने उन्हें नॉर्दर्न टेरिटरी में गिरफ्तार किया था. तब उन पर बाल शोषण सामग्री रखने, उसे प्रसारित करने और 12 व 13 वर्ष के दो नाबालिग लड़कों को यौन गतिविधि के लिए उकसाने के आरोप थे. इस मामले में वह पहले ही 3 साल और 11 महीने की जेल की सजा काट चुके हैं और वहां से रिहा होते ही तस्मानिया पुलिस ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था.
आरोन समर्स ने साल 2017 के अंत में बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेन्स के लिए अपना डेब्यू मैच खेला था. इसके बाद 2018 में उन्होंने तस्मानिया टाइगर्स के लिए तीन वनडे मैच खेले. वह छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स पर विदेशी लीग्स में भी नजर आए, जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के 2 मुकाबले शामिल हैं. वह इंग्लिश डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनके इस काले कारनामे का पर्दाफाश हो गया.