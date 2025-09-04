'किसी को यह अधिकार नहीं...', रोहित-कोहली के सपोर्ट में उतरा यह क्रिकेटर, वनडे फ्यूचर पर दिया सनसनीखेज बयान
Advertisement
trendingNow12909085
Hindi Newsक्रिकेट

'किसी को यह अधिकार नहीं...', रोहित-कोहली के सपोर्ट में उतरा यह क्रिकेटर, वनडे फ्यूचर पर दिया सनसनीखेज बयान

Rohit Sharma Virat Kohli: टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली की नजर वनडे क्रिकेट में तहलका मचाने पर है. टीम इंडिया के दोनों दिग्गज अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान मैदान पर नजर आ सकते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'किसी को यह अधिकार नहीं...', रोहित-कोहली के सपोर्ट में उतरा यह क्रिकेटर, वनडे फ्यूचर पर दिया सनसनीखेज बयान

Rohit Sharma Virat Kohli: टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली की नजर वनडे क्रिकेट में तहलका मचाने पर है. टीम इंडिया के दोनों दिग्गज अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान मैदान पर नजर आ सकते हैं. खबरों की मानें तो कोहली और रोहित इस दौरे के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं. कोहली ने लंदन तो रोहित ने बेंगलुरु में फिटनेस टेस्ट पास किया है.कुछ रिपोर्टों का कहना है कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता कि ये दोनों ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद खेलना जारी रखें. 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में दोनों की उम्र 39 और 40 होगी. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि क्या वे तब तक खेल पाएंगे.

कोई नहीं बता सकता कब लेना है संन्यास

इन सब अटकलों के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने ज़ोर देकर कहा है कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह रोहित और कोहली को बताए कि उन्हें कब संन्यास लेना चाहिए. रेव्सपोर्ट्ज से बात करते हुए दासगुप्ता ने कहा, ''किसी को यह अधिकार नहीं है. हमने उन्हें क्रिकेट शुरू करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए हम उन्हें यह बताने वाले कोई नहीं होते कि कब रुकना है. वे तभी रुकेंगे जब उन्हें रुकना होगा. यह पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है.''

Add Zee News as a Preferred Source

उम्र नहीं होना चाहिए मापदंड

दासगुप्ता ने कहा कि उम्र नहीं, बल्कि प्रदर्शन ही चयन का एकमात्र मापदंड होना चाहिए. उन्होंने कहा, ''जहां तक चयन की बात है तो हम एक प्रदर्शन पर निर्भर इंडस्ट्री हैं. आप प्रदर्शन करते रहिए, आप बने रहेंगे. इसमें कोई शक नहीं है. मैंने हाल ही में रोहित की तस्वीरें देखी हैं, वह फिट दिख रहे हैं और आने वाली चुनौती के लिए तैयार हैं.''

ये भी पढ़ें: यशस्वी जायसवाल-श्रेयस अय्यर बुरी तरह फेल...धोनी के 'चेलों' ने मचाया गदर, सुपरस्टार ने ठोका शतक

मैच फिट रहने के लिए विकल्प

अगले 12 महीनों में वनडे मैचों की कमी को देखते हुए दासगुप्ता का मानना है कि रोहित और कोहली को मैच फिट रहने के लिए आईपीएल के अलावा विदेशों में खेलने का विकल्प तलाशना चाहिए. उन्होंने कहा, ''उदाहरण के लिए, आईपीएल दो महीने तक चलेगा. फिर वे 7-8 वनडे खेलेंगे. इसके बीच में विजय हजारे ट्रॉफी है. फिर अगर वे चाहें तो इंग्लैंड में 50 ओवर के मैच खेलने जा सकते हैं. तो आपके पास क्रिकेट खेलना जारी रखने के विकल्प हैं, भले ही वह इंटरनेशनल स्तर पर न हो.''

ये भी पढ़ें: ICC टेस्ट रैंकिंग के ऑलटाइम टॉप-10 बॉलर...नंबर-1 पर अनजान क्रिकेटर, लिस्ट में कपिल देव-बुमराह नहीं

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी ऑप्शन

दासगुप्ता ने यह कहकर अपनी बात खत्म की है कि अगर दोनों योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में लीग क्रिकेट खेलने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए और इंग्लैंड भी एक वास्तविक संभावना है. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह संभव है या नहीं, लेकिन शायद वे दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जाकर कुछ 50 ओवर के मैच खेल सकते हैं. मुझे इंग्लैंड के नियमों के बारे में पता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं. लेकिन मुख्य बात तो उनकी भूख है. अगर वे भूखे हैं, तो उन्हें रास्ता मिल ही जाएगा.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Rohit SharmaVirat Kohlicricket

Trending news

'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
;