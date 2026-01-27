Advertisement
trendingNow13088266
Hindi Newsक्रिकेटभारत-न्यूजीलैंड सीरीज के बीच गिरफ्तार हुआ ये बल्लेबाज, करियर में ठोके 23 शतक और 9192 रन

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के बीच गिरफ्तार हुआ ये बल्लेबाज, करियर में ठोके 23 शतक और 9192 रन

Jacob Martin Cricketer: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. वडोदरा में कुछ दिन पहले दोनों टीमों के बीच एक वनडे मैच खेला गया था. उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वहां एक क्रिकेट खिलाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के बीच गिरफ्तार हुआ ये बल्लेबाज, करियर में ठोके 23 शतक और 9192 रन

Jacob Martin Cricketer: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. वडोदरा में कुछ दिन पहले दोनों टीमों के बीच एक वनडे मैच खेला गया था. उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वहां एक क्रिकेट खिलाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया. पुलिस ने पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया है. वह नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए.

तीन वाहनों को टक्कर मारी

जैकब मार्टिन का नाम वडोदरा क्रिकेट में काफी बड़ा है. उन्हें अकोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है.  जानकारी के अनुसार, जैकब मार्टिन अकोटा दांडिया बाजार ब्रिज पर एमजी हेक्टर कार चला रहे थे. नशे में होने के कारण उन्होंने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और दो से तीन वाहनों को टक्कर मार दी. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: WPL में पहला शतक... सबसे ज्यादा रन और अर्धशतक, मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

ड्रंक एंड ड्राइव का मामला

सूचना मिलते ही अकोटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव की पुष्टि हुई. इसके बाद अकोटा पुलिस ने जैकब मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया. नशे की हालत में उनकी गिरफ्तारी से शहर में खलबली मच गई है. 53 साल के जैकब मार्टिन भारतीय टीम के लिए 1999 से 2001 के बीच 10 वनडे खेल चुके हैं. 8 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए उन्होंने 158 रन बनाए थे. उनका सर्वाधिक स्कोर 39 रहा था.

ये भी पढ़ें: Explained: मयंक अग्रवाल पर देवदत्त पडिक्कल कैसे पड़े भारी? फॉर्म, हार या कुछ और... कप्तानी में बदलाव की गजब कहानी

क्रिकेट और कोचिंग करियर

इंटरनेशनल लेवल पर बेशक उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली लेकिन घरेलू क्रिकेट में वह बड़ा नाम रहे हैं. घरेलू क्रिकेट के दिग्गज मार्टिन ने बड़ौदा और असम के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है. कुल 138 प्रथम श्रेणी मैचों में 23 शतक और 47 अर्धशतक की मदद से 9192 रन उन्होंने बनाए थे. सर्वाधिक स्कोर 271 रहा. वहीं 101 लिस्ट ए मैचों में 3 शतक और 20 अर्धशतक की मदद से 2948 रन बनाए थे. 2007 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अलविदा कह दिया था. वह संन्यास के बाद वह कोचिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की अंडर-19 टीम के कोच भी रह चुके हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
Vijay
विजय की फिल्म 'Jana Nayagan' में ऐसा क्या है कि नहीं मिल रहा सेंसर सर्टिफिकेट
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए
politics security threat
राहुल गांधी को दी थी खुली सलाह, शकील अहमद बोले- कहा था राजनीति नहीं, आस्था निभाइए