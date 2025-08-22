गिल को उप कप्तानी देना ठीक, यशस्वी जायसवाल का क्या? भारत के पूर्व क्रिकेटर ने दागे सवाल

एशिया कप 2025 के शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. 19 अगस्त को भारतीय टीम की घोषणा की गई. उसके बाद टीम के सेलेक्शन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. अब भारत के पूर्व क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने टीम मैनेजमेंट पर और सेलेक्शन पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि शुभमन गिल को कप्तानी देना अच्छी बात है, लेकिन यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन जैसे टैलेंट को नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं है. वे लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं.

'भविष्य का सोचना अच्छा'

अपने यूट्यूब चैनल पर बद्रीनाथ ने कहा, ''यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है. यही नहीं वे गिल से अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं. मैं इसे काफी पॉजिटिव भी मानता हूं कि टीम मैनेजमेंट एक युवा खिलाड़ी पर भरोसा जता रही है और भविष्य की कप्तानी को सोचते चल रही है.'' साई सुदर्शन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ''उन्होंने आईपीएल 2025 में शानदार बल्लेबाजी की है. सुदर्शन ने गिल से ज्यादा रन बनाए हैं. इसके बावजूद उन्हें टीम मे जगह ना मिलना बेहद ही शर्मनाक है.''

एशिया कप में गिल पर होंगी नजरें

बद्रीनाथ ने आगे कहा, ''भारतीय टीम में हमेशा से यही होता आया है. आपको उस खिलाड़ी को चुनना चाहिए, जो कि इस समय बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, भले ही फॉर्मेट अलग हो. मैं ये नहीं कह रहा कि गिल को टीम में लेने का और उप कप्तानी देने का फैसला पूरी तरह गलत है. ये फैसला कोई गलत नहीं है. ये 50/50 वाला फैसला है. देखना दिलचस्प होगा उप कप्तान

शुभमन गिल का एशिया कप में क्या प्रदर्शन रहता है.''

गिल का IPL 2025 में प्रदर्शन

भारत के नए टी20 के उप कप्तान शुभमन गिल ने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए 15 मैचों में 50.00 की बेहतरीन औसत से 650 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक जड़े और उनका उच्चतम स्कोर 93 रनों का रहा था. गिल ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5 टेस्ट मैचों में 750 रन बनाए और कई ढेर सारे कीर्तिमान स्थापित किए.

