IPL 2026 से पहले ही फिक्सिंग में फंसा KKR का पूर्व खिलाड़ी, ICC ने लगाया बैन

IPL 2026 से पहले ही फिक्सिंग में फंसा KKR का पूर्व खिलाड़ी, ICC ने लगाया बैन

Bim10 League Fixing Case: क्रिकेट जगत में एक बार फिर 'फिक्सिंग का जिन्न' बाहर आ गया है. इस बार इसकी चपेट में केकेआर के लिए आईपीएल में खेल चुका एक तेज गेंदबाज आया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:33 PM IST
फोटो क्रेडिट- (x/@cricbuzz ·)
फोटो क्रेडिट- (x/@cricbuzz ·)

Bim10 League Fixing Case: आईपीएल 2026 का मंच तैयार है. 28 मार्च से नए सीजन का आगाज होने जा रहा है. इससे पहले वेस्टइंडीज से एक चौंकाने वाली खबर आई है. कैरेबियाई क्रिकेटर मैच फिक्सिंग में फंस गया है. आईसीसी ने उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके बैन लगा दिया है. ये वही खिलाड़ी है, जो आईपीएल में 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुका है. हालांकि पिछले कई सालों से उसका आईपीएल से कोई वास्ता नहीं है. ये कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के अनुभवी तेज गेंदबाज जेवॉन सीयर्ल्स (Javon Searles) हैं, जिन्हें मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया है.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने उन्हें एंटी-करप्शन कोड के गंभीर उल्लंघन का जिम्मेदार माना है. फिक्सिंग का यह पूरा मामला 2023-24 में बारबाडोस में आयोजित हुई Bim10 League से जुड़ा है, जहां सीयर्ल्स ने न केवल फिक्सिंग को अंजाम दिया, बल्कि जांच में बाधा डालने की भी कोशिश की. यही वजह है कि अब उन पर बैन लगा दिया गया है.

आईसीसी की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भ्रष्टाचार का यह खेल केवल खिलाड़ी तक सीमित नहीं था. जेवॉन सीयर्ल्स के साथ उनकी टीम के दो अधिकारी चितरंजन राठौड़ और ट्रेवॉन ग्रिफिथ को भी एंटी-करप्शन कोड के कई मामलों में दोषी पाया गया है.

जांच में सहयोग नहीं किया, सबूत भी छिपाए

आईसीसी की तरफ से बताया गया है कि सीयर्ल्स पर कुल चार मामलों में उल्लंघन के आरोप लगे हैं. सबसे गंभीर आरोप यह है कि उन्हें फिक्सिंग के ऑफर मिले थे, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने बोर्ड या एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) को नहीं दी थी. इसके अलावा जांच के दौरान अहम सबूत और जानकारी छिपाकर आईसीसी के काम में रुकावट डाली थी.

आईसीसी ने 14 दिनों का वक्त दिया

इस कार्रवाई के बाद अब आईसीसी ने सीयर्ल्स को इन आरोपों का जवाब देने के लिए 14 दिनों का वक्त दिया है. तब तक वह क्रिकेट की सभी गतिविधियों से तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) रहेंगे. माना जा रहा है कि जिस तरह के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, उसे देखते हुए उन पर आजीवन प्रतिबंध भी लग सकता है. अगर वह 14 दिनों के भीतर जवाब नहीं दे सके तो 39 साल के इस खिलाड़ी का क्रिकेट करियर हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है.

आईपीएल में केकेआर के लिए खेले 3 मैच

जेवॉन सीयर्ल्स की उम्र 39 साल हो चुकी है. वह बारबाडोस के रहने वाले हैं. नेशनल टीम के लिए उन्हें कभी डेब्यू का मौका नहीं मिला, लेकिन घरेलू क्रिकेट में वह जाना-पहचाना नाम रहे हैं. वह दुनिया की सबसे अमीर लीग IPL का भी हिस्सा रह चुके हैं. साल 2018 में सीयर्ल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से 3 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 2 विकेट लिए थे. उनके करियर की बात करें तो उन्होंने 31 टी20 मैचों में 29 विकेट चटकाए हैं.

