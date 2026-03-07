24 घंटे में इजरायल को नक्शे से मिटा देगा ईरान... पूर्व IPL क्रिकेटर के दावे से दुनिया हैरान, बताई बड़ी वजह

Iran-Israel War: ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जैसे हालात हैं. दोनों देशों में बढ़ते तनाव का असर क्रिकेट पर भी पड़ा है. इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा बाधित है और यही वजह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बावजूद वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की टीमें अभी तक घर के लिए उड़ान नहीं भर सकी हैं. इस बीच आईपीएल के पूर्व क्रिकेटर कामरान खान ने बड़ा दावा किया है, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके तेज गेंदबाज कामरान खान ने दावा किया है कि अगर अन्य देश इस संघर्ष में हस्तक्षेप करना छोड़ दें तो, ईरान महज 24 घंटे में इजरायल को हरा सकता है. कामरान ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए ये बड़ा दावा किया और इसके पीछे की बड़ी वजह भी बताई है.

'24 घंटे में इजायरल को मिटा देगा ईरान'

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले पूर्व आईपीएल क्रिकेटर कामरान खान ने फेसबुक पर वीडियो जारी करते हुए मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ईरान को एक ताकतवर देश बताया. राजस्थान रॉयल्स के लिए 8 मैच खेल चुके तेज गेंदबाज कामरान खान ने वीडियो में कहा,

''मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलने जा रहा हूं. अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर... ये सारे देश थोड़ा साइड जो जाएं. ईरान और इजरायल के बीच जंग होने दें. बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ 24 घंटे में इजरायल को नक्शे से खत्म कर देगा ईरान. बहुत जिगरे वाले हैं वो... बहुत ताकतवर.''

क्रिकेटर कामरान खान ने आगे कहा कि आप देख सकते हैं कि ईरान के लोग लड़ाई में सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबकि इजायरल के लोग बंकर में छिपे हुए हैं. 24 घंटे के लिए इन दोनों को छोड़ दें, आपस में निपटने दें, फिर देखिए 24 घंटे में ईरान इजरायल पर कब्जा कर लेगा.

गौरतलब है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव अब आठवें दिन में पहुंच चुका है और इसके साथ ही पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. ये जंग 28 फरवरी को तेहरान में हुए बड़े हमले के बाद शुरू हुई थी. शुरुआती सीमित हवाई हमलों से आगे बढ़ते हुए ये जंग अब कई मोर्चों पर फैल चुकी है, जिसमें हिंद महासागर में नौसैनिक गतिविधियां और खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन हमले भी शामिल हो गए हैं.

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि उनका देश कभी सरेंडर नहीं करेगा. अपने टीवी संबोधन में पेजेशकियान ने कहा कि जो लोग ईरान के बिना शर्त सरेंडर का सपना देख रहे हैं, वे इसे अपने साथ कब्र में ले जाएंगे. उनका बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आया था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका केवल ‘अनकंडीशनल सरेंडर’ ही स्वीकार करेगा.

ये भी पढ़ें: सूर्या ने सैंटनर को क्यों कहा झूठा? न्यूजीलैंड के इस झांसे में नहीं फंसने वाली टीम इंडिया, जानें पूरा मामला