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Exclusive: वैभव सूर्यवंशी के साथ बैटिंग और टीम इंडिया में एंट्री का प्लान... परचम लहराने को तैयार प्रियांश

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में आउट दिल्ली वॉरियर्स के लिए खेलने वाले प्रियांश आर्या की नजर टीम इंडिया में जगह बनाने पर है. उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए लगातार दो आईपीएल सीजन में शानदार बैटिंग की है. अपने करियर के बारे में उन्होंने 'जी न्यूज' से बात की है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 14, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:31 PM IST
Exclusive: वैभव सूर्यवंशी के साथ बैटिंग और टीम इंडिया में एंट्री का प्लान... परचम लहराने को तैयार प्रियांश
Image Credit: प्रियांश आर्या. AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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