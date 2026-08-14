Exclusive: वैभव सूर्यवंशी के साथ बैटिंग और टीम इंडिया में एंट्री का प्लान... परचम लहराने को तैयार प्रियांश

भारतीय क्रिकेट टीम में आईपीएल के आने के बाद से लगातार युवा प्रतिभाओं का पुल तैयार हो रहा है. मौजूदा समय में ओपनिंग के लिए ही एक दर्जन बल्लेबाज लाइन में बैठे हैं. उनमें से एक प्रियांश आर्या भी हैं. दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले इस बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए तूफानी पारियां खेलकर अपना नाम बनाया है. अब उनकी नजर टीम इंडिया में जगह बनाने पर है. उन्होंने 'जी न्यूज' से बातचीत में इस बारे में खुलासा किया है.
प्रियांश भी अन्य खिलाड़ियों की तरह टीम इंडिया में एंट्री चाहते हैं. वह इंडिया ए तक पहुंच गए और अब सीनियर टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं. दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के मीडिया डे पर प्रियांश ने 'जी न्यूज' द्वारा भारतीय टीम में सेलेक्शन के बारे में पूछे गए सवाल पर अपनी बात रखी. पंजाब किंग्स के ओपनर ने कहा, ''मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि मैं जहां भी खेलूं, अच्छा प्रदर्शन करूं. बेहतरीन प्रदर्शन से ही आपका नाम आगे आता है. मेरा फोकस बेहतरीन बल्लेबाजी पर ही है.'' उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से इस बात को पहले भी सही साबित किया और उनके आंकड़े इसकी गवाही देते हैं.
प्रियांश ने आईपीएल में प्रभसिमरन सिंह के साथ पंजाब किंग्स में और वैभव सूर्यवंशी के साथ इंडिया 'ए' टीम में ओपनिंग की है. दोनों साथी ओपनर्स के बीच अंतर के बारे में पूछे जाने पर प्रियांश ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के मीडिया डे पर 'जी न्यूज' कहा, ''दोनों बल्लेबाजों में अंतर ज्यादा कुछ नहीं है. अपनी-अपनी जगह सबका अलग गेम होता है. सबको अपना-अपना गेम खेलकर फायदा होता है. दोनों खिलाड़ियों में ऐसा कुछ अंतर नहीं है.''
प्रियांश ने आईपीएल में अपने कोच रिकी पोंटिंग की भी जमकर तारीफ की. वह पोंटिंग की योजनाओं और उनके रवैये के मुरीद नजर आए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान के साथ आईपीएल में दो सीजन बिताए और इसका असर उनकी बल्लेबाजी पर भी दखने को मिला है. प्रियांश खुलकर बल्लेबाजी करते हैं और लगातार गेंदबाजों पर अटैक करते हैं. पोंटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि वह खिलाड़ियों को पूरी आजादी देते हैं और उन्हें किसी भी चीज से नहीं रोकते, जिससे हमेशा मदद मिलती है.
प्रियांश ने कहा,''वह (पोंटिंग) हमें पूरी आजादी देते हैं. उन्होंने हमें पिच पर खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कहा. वह हमें कड़ी मेहनत करने के लिए भी कहते हैं. उनके साथ सफर वाकई बहुत अच्छा रहा है और कोई रोक-टोक भी नहीं है. उन्होंने हमें वह सब करने दिया है, जो हम करना चाहते हैं.'' प्रियांश ने पंजाब के लिए 2025 और 2026 सीजन में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं. दोनों सीजन में उनका स्ट्राइक रेट 175 के पार रहा है.
प्रियांश ने पंजाब किंग्स के अलावा फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए भी खेला है. वह भारतीय अंडर-19, दिल्ली और इंडिया ए टीम के भी सदस्य रहे हैं. प्रियांश ने अब तक 30 आईपीएल मैचों में 27.97 की औसत और 192 की स्ट्राइक रेट से 839 रन बनाए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें, तो 2 मैचों में उन्होंने दिल्ली के लिए 43.66 की औसत से 131 रन बनाए हैं. लिस्ट ए में 20 मैचों में उनके नाम 659 रन हैं. उनका औसत 34.68 और स्ट्राइक रेट 137.57 का रहा है.