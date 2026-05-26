एक ओवर में 28 रन... पलक झपकते हीरो से जीरो बना ये गेंदबाज, पाटीदार ने खोल दिए धागे

IPL 2026 Qualifier 1: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में आरसीबी की टीम लड़खड़ाती नजर आई. लेकिन मौके पर कप्तान रजत पाटीदार जमकर बरसे. उन्होंने क्रुणाल पांड्या के साथ मिलकर एक ओवर में 28 रन ठोक दिए. गुजरात का एक गेंदबाज पलक झपकते हीरो से जीरो बन गया.
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IPL 2026 Qualifier 1: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर-1 में आरसीबी की टीम लड़खड़ाती नजर आई. लेकिन मौके पर कप्तान रजत पाटीदार जमकर बरसे. उन्होंने क्रुणाल पांड्या के साथ मिलकर एक ओवर में 28 रन ठोक दिए. गुजरात का एक गेंदबाज पलक झपकते हीरो से जीरो बन गया. साल 2018 से ये गेंदबाज आईपीएल का हिस्सा है, लेकिन किसी भी टीम की प्लेइंग-XI में अपनी जगह पक्की करने में नाकामयाब रहा. इस बार क्वालीफायर-1 में मौका मिला, लेकिन किस्मत क्रूर हो गई.
15वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने कुलवंत खेजरोलिया को गेंद थमाई. वह अपना दूसरा ओवर फेंकने आए थे, इससे पहले उन्होंने अपने ओवर में 3 रन देकर शानदार गेंदबाजी की थी. 15वें ओवर की पहली दो गेंद पर सिंगल आए. तीसरी गेंद नो बॉल फेंकी और पांड्या ने चौका जमाया. फ्री हिट वाइड फेंक दी, इसके बाद जब लीगल डिलीवरी फेंकी तो फ्री हिट पर चौका लगा. चौथी गेंद फिर नो बॉल हुई, फिर फ्री हिट पर चौका आया. आखिरी दो गेंद पर पाटीदार ने चौका और छक्का जमाकर इस ओवर में 28 रन बटोरे.
गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. आरसीबी को पहला झटका वेंकटेश अय्यर के रूप में लगा और वह 19 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. विराट कोहली ने भी 25 गेंद में 45 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया. लेकिन रजत पाटीदार जम गए और उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली. इसके बाद पडिक्कल ने 19 गेंद पर 30 रन ठोके. क्रुणाल पांड्या ने रजत पाटीदार का साथ दिया और 28 गेंद में 43 रन की पारी खेली.
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गुजरात के सामने आरसीबी ने 255 रन का लक्ष्य रखा. पाटीदार ने अपनी आतिशी पारी से महफिल लूट ली. वह शुरू में 13 गेंद पर 21 रन पर खेल रहे थे, फिर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 281.82 के स्ट्राइक रेट से महज 33 गेंद में 93 रन की पारी खेल दी. इस पारी में 9 छक्के और 2 चौके देखने को मिले. प्लेऑफ में आरसीबी ने सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया.
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