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Hindi Newsक्रिकेटExplained: हनी ट्रैप से सावधान... बिना इजाजत एंट्री नहीं, वेप्स पर बैन; जानिए IPL के लिए क्या है BCCI का नया फरमान

Explained: 'हनी ट्रैप' से सावधान... बिना इजाजत एंट्री नहीं, वेप्स पर बैन; जानिए IPL के लिए क्या है BCCI का नया फरमान

IPL 2026 सीजन के बीच में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL खिलाड़ियों और टीम मालिकों को लेकर एक 7 पेज की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कई कड़े नियम शामिल हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की इस नई गाइडलाइन में क्रिकेटरों को हनी ट्रैप से सावधान करने, अनजान लोगों की IPL टीम बस और टीम होटल में बिना इजाजत एंट्री रोकने और वेप्स पर बैन को लेकर कठोर नियम बनाए गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 08, 2026, 08:43 AM IST
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Explained: 'हनी ट्रैप' से सावधान... बिना इजाजत एंट्री नहीं, वेप्स पर बैन; जानिए IPL के लिए क्या है BCCI का नया फरमान

IPL 2026 सीजन के बीच में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL खिलाड़ियों और टीम मालिकों को लेकर एक 7 पेज की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कई कड़े नियम शामिल हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की इस नई गाइडलाइन में क्रिकेटरों को हनी ट्रैप से सावधान करने, अनजान लोगों की IPL टीम बस और टीम होटल में बिना इजाजत एंट्री रोकने और वेप्स पर बैन को लेकर कठोर नियम बनाए गए हैं.

IPL के लिए क्या है BCCI का नया फरमान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने यह बड़ा कदम हाल ही में IPL 2026 के दौरान कई प्रोटोकॉल्स को तोड़ने के बाद उठाया गया है. IPL 2026 सीजन में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जो BCCI के एंटी-करप्शन नियमों का उल्लंघन करती हैं. इसी वजह से BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी 10 IPL टीमों, खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि BCCI ने IPL खिलाड़ियों और टीम मालिकों को लेकर कौन-कौन सी गाइडलाइन्स जारी की है.

BCCI की गाइडलाइन्स

1. कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, IPL टीम के किसी सदस्य से उसका कोई भी रिश्ता हो, या उसका कोई भी काम हो, उसे IPL टीम मैनेजर की लिखित मंजूरी के बिना, किसी IPL खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ के सदस्य के होटल के कमरे में घुसने की इजाजत नहीं होगी.

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2. मेहमानों और विजिटर्स से सिर्फ टीम होटल के तय किए गए पब्लिक एरिया में ही मिला जाएगा, जैसे कि लॉबी या होटल का रिसेप्शन या लाउंज इत्यादि. किसी भी मेहमान को होटल के प्राइवेट कमरों तक नहीं ले जाया जाएगा, जब तक कि टीम मैनेजर ने खास तौर पर लिखित में इसकी मंजूरी न दे.

3. हनी ट्रैपिंग की घटनाओं के चलते IPL क्रिकेटर्स या सपोर्ट स्टाफ पर गंभीर कानूनी आरोप लग सकते हैं, जिनमें सेक्सुअल मिसकंडक्ट (Sexual Misconduct) से जुड़े भारतीय कानूनों के तहत लगने वाले आरोप भी शामिल हैं. ऐसे में BCCI ने साफ कहा है कि IPL फ्रैचाइजियों को हर समय ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए.

4. सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को किसी भी समय टीम होटल से निकलने से पहले SLO और/या TIO को जानकारी देनी होगी और उनसे मंजूरी लेनी होगी.

5. टीम होटल के बाहर किसी भी तय मूवमेंट के बारे में, चाहे वह निजी, मनोरंजन, या किसी भी दूसरे मकसद से हो, निकलने के तय समय से काफी पहले इसकी जानकारी टीम मैनेजर और SLO को देनी होगी.

6. SLO/TIO टीम के सभी मूवमेंट का एक साथ-साथ चलने वाला लॉग (रिकॉर्ड) बनाए रखेंगे, जिसे अनुरोध किए जाने पर BCCI की ऑपरेशंस टीम को उपलब्ध कराया जाएगा.

7. IPL फ्रेंचाइजी मालिकों और उनके सपोर्ट स्टाफ को मैच के दौरान डगआउट, ड्रेसिंग रूम या खेलने के एरिया में खिलाड़ियों या टीम अधिकारियों से बातचीत करने या उनसे सीधे संपर्क करने की सख्त मनाही है, वे केवल स्पेशल परमिशन के तहत ऐसा कर सकते हैं.

8. स्टेडियम, टीम होटल और प्रैक्टिस की जगह पर हर समय अपना एक्रेडिटेशन कार्ड पहनना IPL क्रिकेटर्स, सपोर्ट स्टाफ, टीम अधिकारियों और IPL फ्रेंचाइजी प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य है.

9. रिस्ट्रिक्टेड एरिया में IPL फ्रेंचाइजी मालिकों की एंट्री से जुड़े सभी मामलों में, IPL ऑपरेशंस डिवीजन द्वारा बताए गए PMOA प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है. किसी भी प्रकार की अवहेलना को एक गंभीर उल्लंघन माना जाएगा.

10. फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट की यह जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर मैच के दिन से पहले, IPL फ्रेंचाइजी मालिकों और उनके सपोर्ट स्टाफ को लागू होने वाले प्रोटोकॉल के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई हो.

11. IPL टूर्नामेंट के सभी स्थानों, जिनमें ड्रेसिंग रूम, डगआउट, टीम होटल और प्रैक्टिस की जगहें शामिल हैं, उनमें वेप्स, ई-सिगरेट और सभी प्रतिबंधित चीजों का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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