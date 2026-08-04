Explained: 20 साल पुरानी बीसीसीआई पेंशन योजना, किस खिलाड़ी को मिलती है कितनी रकम? जान लें नियम

BCCI Retired Cricketers Benefits: अजिंक्य रहाणे के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की पूर्व क्रिकेटरों को पेंशन देने की अनूठी पहल को सामने ला दिया है. रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. बोर्ड के उच्चतम पेंशन ब्रैकेट (श्रेणी) के लिए पात्र हैं. पूर्व क्रिकेटरों के लिए मासिक पेंशन एक ऐसी योजना है जो खेल की दुनिया में बहुत कम सुनने को मिलती है, लेकिन बीसीसीआई ने इस दिशा में 20 साल से भी पहले कदम उठा लिया था.
बीसीसीआई ने इस ऐतिहासिक पेंशन योजना की शुरुआत अप्रैल 2004 में 'मंथली ग्रेटिस स्कीम' के रूप में की थी. शुरुआत में इस योजना के तहत लगभग 174 पूर्व खिलाड़ियों और अधिकारियों को 5,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती थी. उस समय नियम यह था कि मासिक पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए खिलाड़ी का कम से कम एक टेस्ट मैच खेलना अनिवार्य था.
जून 2022 में बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटरों और अंपायरों की मासिक पेंशन में भारी वृद्धि की घोषणा की थी. बोर्ड के अनुसार, लगभग 900 कर्मियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिनमें से 75% से अधिक लाभार्थियों की पेंशन राशि दोगुनी कर दी गई है. मौजूदा ढांचे के अनुसार, 25 से अधिक टेस्ट खेलने वाले वरिष्ठ टेस्ट क्रिकेटरों को 70,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं. अन्य पूर्व टेस्ट क्रिकेटरों को 60,000 रुपये और पूर्व अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटरों को 52,500 रुपये मासिक दिए जाते हैं.
यह योजना केवल अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है. 2003 से पहले रियाटर हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों को 45,000 रुपये और अन्य पूर्व प्रथम श्रेणी खिलाड़ियों को 30,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पेंशन योजना स्थायी रूप से कभी बंद नहीं होती है और खिलाड़ी को जीवनभर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. हालांकि, इसमें एक शर्त यह है कि यदि कोई सेवानिवृत्त खिलाड़ी बीसीसीआई या किसी राज्य क्रिकेट संघ में कोच, चयनकर्ता या प्रशासक जैसे वेतनभोगी आधिकारिक पद पर नियुक्त होता है, तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है. उस पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन फिर से शुरू कर दी जाती है.